Como Emmanuel Macron conheceu a primeira-dama, Brigitte, 24 anos mais velha

O presidente da França, Emmanuel Macron, e a esposa, Brigitte, protagonizaram uma cena polêmica com o flagra da primeira-dama empurrando o rosto do marido na porta do avião presidencial no último domingo, antes de desembarcarem no Vietnã.

Como o casal se conheceu

Macron e Brigitte Trogneux se conheceram quando ele ainda era adolescente. Ela tinha 40 anos e era professora de teatro dele, à época com 15 anos, em uma escola de Amiens, no norte da França. Na época em que se conheceram, ela, herdeira de uma empresa de chocolates, era casada com o banqueiro André Auzière e já tinha três filhos.

Brigitte revelou que, quando era sua professora, ficou "totalmente contagiada" pela inteligência de Macron. Segundo ela, o aluno não se comportava como um adolescente e mantinha "um relacionamento de igual para igual com adultos".

O jovem Macron também parecia estar apaixonado. Segundo a biógrafa Anne Fulda, ao descobrirem que o filho tinha sentimentos recíprocos por Brigitte, os pais do garoto teriam solicitado à professora que não mantivesse nenhum tipo de relacionamento com Macron até que ele completasse 18 anos.

Aos 17, Emmanuel disse à Brigitte que iria casar-se com ela algum dia. Em 2007, ele cumpriu a promessa —à época, ele tinha 29 anos e ela, 54.

Ela deixou o emprego após o marido assumir como ministro da Economia, em 2014, e tornou-se sua conselheira. Hoje, o presidente da França tem 47 anos, e a primeira-dama, 72.

Macron negou briga

O presidente da França convocou jornalistas para explicar a cena. Ele chamou de "malucos" os que sugerem uma briga. Ontem, o próprio governo já havia classificado o episódio como uma simples "briguinha" de casal.

O casal desembarca junto após o flagra. No entanto, Brigitte recusa dar o braço ao marido e desce as escadas do avião ao lado dele, porém com a mão no corrimão. Veja a sequência abaixo:

Inicialmente, a presidência francesa havia negado o ocorrido. Ao site francês Franceinfo, o Palácio do Eliseu, sede do governo local, sugeriu que se tratava de um conteúdo falso. Na manhã de ontem, porém, a equipe de Emmanuel Macron confirmou o episódio, considerado "um momento de cumplicidade" entre Macron e Brigitte, no que seria uma simples "briguinha" de casal. "Foi um momento em que o presidente e sua esposa estavam relaxando uma última vez antes do início da viagem, brincando", relataram fontes ligadas ao governo.

Em declaração a repórteres, Macron negou que uma "briga doméstica" havia acontecido entre eles. "Com minha esposa, estávamos brincando, como fazemos com frequência". Macron ainda pediu "calma a todos" sobre a interpretação das imagens.

O presidente francês está no Vietnã como parte de uma turnê pelo Sudeste Asiático. Apesar da polêmica com a esposa, ele deve seguir normalmente com o cronograma, que ainda tem programadas visitas à Indonésia e a Singapura.

*Com informações de matéria publicada em 09/05/2017