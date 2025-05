Lula passa por nova avaliação médica e está bem, mas agendas são canceladas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou por uma nova avaliação médica na manhã desta terça-feira, 27, após um episódio de labirintite e, segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), "está bem e segue medicado para controlar a vertigem". Ele está trabalhando no Palácio da Alvorada, a residência oficial.

O chefe do Executivo se sentiu mal na tarde desta segunda-feira, 26, e foi levado à unidade do Sírio Libanês na capital federal para exames. De acordo com a Secom, o presidente deve despachar do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, e não há previsão de retorno ao Palácio do Planalto nesta terça-feira.

Os sintomas podem levar de 24 a 48 horas para cessar. Boletim médico divulgado às 19h desta segunda-feira pelo Sírio Libanês informou que Lula foi atendido pela equipe médica liderada pelo cardiologista Roberto Kalil Filho e pela infectologista Ana Helena Germoglio, diretora clínica do hospital, e afirmou que os exames de imagem e de sangue apontaram resultados dentro da normalidade.

O presidente teria duas agendas públicas nesta terça: um encontro com reitores e a comemoração do dia do diplomata, no Itamaraty. O chefe do Executivo será será representado pelos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e da Educação, Camilo Santana, na primeira agenda e pelo vice-presidente Geraldo Alckmin no Itamaraty.

Apesar de Lula ter cancelado sua agenda no Palácio do Planalto nesta terça-feira, não há previsão de uma nova ida ao hospital ou de um boletim médico até o fim do dia.

Em fevereiro, o presidente passou por exames de check-up anual, que apontaram que ele estava ótimo, segundo Kalil, seu médico pessoal.

No final do ano passado, em dezembro, Lula passou por uma cirurgia de emergência para drenar uma hemorragia intracraniana, ocasionada por uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada meses antes, em 19 de outubro.

O petista recebeu alta hospitalar cinco dias depois do procedimento, mas permaneceu em São Paulo para acompanhamento médico, retornando para Brasília e para os compromissos oficiais em 19 de dezembro.