Lula está bem um dia após vertigem, mas cancela agendas e fica no Alvorada

Do UOL, em Brasília

O presidente Lula (PT) cancelou as agendas previstas para hoje e deverá passar o dia despachando do Palácio da Alvorada, em Brasília, após uma crise de labirintite ontem.

O que aconteceu

Lula está bem e não deverá voltar ao hospital por ora, mas seguirá no Alvorada, informou nesta manhã a Secom (Secretaria de Comunicação). Aos 79 anos, o presidente foi submetido ontem a exames no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, após passar mal. Ele sentiu tontura depois do almoço e foi atendido pela médica da Presidência, Ana Helena Germoglio, que o encaminhou à unidade.

O petista cancelou nesta manhã sua ida à celebração do Dia do Diplomata, no Palácio Itamaraty. A presença já estava condicionada a como ele estaria se sentindo.

Lula foi reavaliado hoje. Segundo a médica, os sintomas levam de 24 a 48 horas para passar, mas o presidente está bem e estável.

Não está confirmado se o presidente mantém as viagens marcadas para esta semana. Amanhã está prevista uma ida ao Nordeste, na Paraíba e em Pernambuco, e na quinta-feira ao Sul, no Paraná e em Santa Catarina.

O boletim de ontem fala em "vertigem" e "labirintite". Lula ficou cerca de duas horas na unidade, fez exames de imagem e de sangue, que saíram normais, e, em seguida, voltou para o Palácio da Alvorada, onde foi recomendado que permaneça em repouso.

Check-up em fevereiro

O presidente fez o check-up anual no fim de fevereiro, em São Paulo. Segundo a Secom, foi uma avaliação de rotina que ele faz anualmente em dezembro e que acabou sendo adiada devido aos procedimentos pós-trauma decorrentes da queda que ele sofreu no Palácio da Alvorada, em outubro do ano passado.

O presidente ficou quase duas semanas em São Paulo em dezembro por causa da internação. Ele foi internado às pressas após sentir dores na cabeça, ainda em decorrência da queda no Alvorada. Depois do retorno a Brasília, pouco antes do Natal, ele só foi liberado para viajar em fevereiro, quando foi ao Rio de Janeiro, e para viagens longas em março, quando foi ao Japão.