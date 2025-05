Lula teve labirintite: o que é a doença, os sintomas e quando buscar ajuda?

O presidente Lula, 79, sentiu-se mal na tarde de ontem e passou cerca de duas horas no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, onde foi diagnosticado com vertigem em razão de uma labirintite. Ele cancelou as agendas previstas para hoje.

O que é a labirintite

A labirintite é a inflamação do labirinto. Este órgão, localizado dentro da orelha, é responsável pelas funções de equilíbrio e audição, sinalizando qual é a posição do nosso corpo.

Principal sintoma é a tontura do tipo vertigem, ou seja, a sensação de que a cabeça ou o mundo está rodando, de forte intensidade e incapacitante. Esta sensação geralmente vem acompanhada de náusea e vômito. Em alguns casos, o paciente pode reclamar de uma pressão ou barulho no ouvido, uma espécie de zumbido.

A labirintite não tem idade. Ela pode afetar de crianças a idosos e, frequentemente, é resultado de infecções virais ou bacterianas, como resfriados e gripes, ou meningites.

Como sei se minha tontura é labirintite

Há outros quadros que causam tontura, como é o caso da VPPB (Vertigem Posicional Paroxística Benigna). Neste caso, são acumulados pequenos cristais dentro do ouvido interno, os otólitos, que vão parar em lugares errados e resultam em tontura. Quem tem diabetes, por exemplo, está mais suscetível a ter este problema.

Existe também a vertigem advinda de problema vascular. Nela, a pessoa sentirá a cabeça pesada ou terá a sensação de visão turva, ou escura, como resultado da área do ouvido estar menos abastecida de sangue do que o esperado. É muito comum isso ocorrer em pessoas com pressão baixa, ao se levantarem rapidamente. Indivíduos com a pressão alta, em ambientes quentes, também podem se sentir mal pelo mesmo motivo.

Há ainda outros cenários que resultam em problemas no labirinto, mas não são resultados de labirintite. Veja a lista aqui. Em todo caso, é importante procurar um neurologista e/ou otorrinolaringologista para uma avaliação. Além disso, nem toda tontura é sinal de labirinto comprometido, especificamente. Tumores ou doenças neurodegenerativas também causam tontura, por exemplo.

Quais são as causas?

Comuns:

Metabólicas: decorrem de alterações glicêmicas (diabetes e hipoglicemia), do colesterol e triglicérides alto, alterações da tireoide (hipotireoidismo e hipertireodismo), além de taxas altas de ácido úrico.

decorrem de alterações glicêmicas (diabetes e hipoglicemia), do colesterol e triglicérides alto, alterações da tireoide (hipotireoidismo e hipertireodismo), além de taxas altas de ácido úrico. Dieta: consumo excessivo (especialmente entre os jovens) de itens ricos em cafeína como café, chás preto e mate, chocolate (principalmente o meio-amargo), bebidas gaseificadas à base de cola, açúcar, carboidratos, gorduras, frituras, bebidas alcoólicas, bem como jejum prolongado;

consumo excessivo (especialmente entre os jovens) de itens ricos em cafeína como café, chás preto e mate, chocolate (principalmente o meio-amargo), bebidas gaseificadas à base de cola, açúcar, carboidratos, gorduras, frituras, bebidas alcoólicas, bem como jejum prolongado; Problemas cardiovasculares: alterações das artérias que irrigam o labirinto, doenças do coração e pressão alta (hipertensão), principalmente entre os idosos.

alterações das artérias que irrigam o labirinto, doenças do coração e pressão alta (hipertensão), principalmente entre os idosos. Obstruções: excesso de cera e corpo estranho no conduto auditivo externo;

excesso de cera e corpo estranho no conduto auditivo externo; Problema articular: como a disfunção da articulação temperomandibular (ATM);

como a disfunção da articulação temperomandibular (ATM); Estresse.

Menos comuns:

Medicamentos: alguns antibióticos e anti-inflamatórios, anticonvulsivantes, anti-hipertensivos, ansiolíticos, anti-histamínicos, narcóticos, antiarrítmicos, diuréticos, vasodilatadores, betabloqueadores e outros fármacos (tanto o seu uso como a sua suspensão).

Raras:

Tumores;

Doenças neurológicas;

Alergias;

Alterações genéticas;

Trauma;

Doenças autoimunes;

Sífilis e HIV.

Como é feito o diagnóstico

Médico avalia qual é o tipo de tontura do paciente, duração, frequência, intensidade, fatores que pioram ou aliviam os sintomas, além de outros mal-estares associados. O histórico do paciente também ajuda a determinar o diagnóstico.

Também podem ser feitos exames complementares. É o caso de exames laboratoriais, audiológicos, eletrofisiológicos (como a vectoeletronistagmografia, que avalia como anda o equilíbrio do paciente), e os exames de imagem, como tomografias ou ressonâncias magnéticas, para identificar as causas ou descartar outras doenças, como um AVC (acidente vascular cerebral).

Qual é o tratamento

É definido com base na causa da labirintite. Caso seja identificada uma infecção bacteriana, será necessário o uso de antibióticos. Nos casos específicos em que a labirintite tem relação com uma meningite bacteriana, é preciso realizar exames para determinar exatamente qual é o tipo de bactéria que iniciou o quadro antes de optar por um antibiótico específico.

Para reduzir a inflamação, o profissional de saúde também pode prescrever um anti-inflamatório potente, como corticoides. Eles são indicados para casos de labirintites de causa viral ou até para as chamadas "labirintites serosas", em que a inflamação tem relação com toxinas que se acumularam na região devido a processos inflamatórios anteriores, como as otites médias. A medicação poderá ser dada por via oral ou intratimpânica, ou injeções administradas em consultório.

Para aliviar os desconfortos da labirintite, é possível ainda tomar antivertiginosos por poucos dias. Eles funcionam como sedativos do sistema nervoso central, aliviando a tontura. O médico também poderá indicar antieméticos para combater o enjoo.

É parte do tratamento fazer repouso, manter alimentação saudável, sono adequado, boa hidratação e evitar o consumo de álcool e cafeína. Fazer atividades físicas e realizar controle do estresse também são fundamentais para evitar o agravamento da doença.

Em casos específicos, podem ser indicadas manobras de reposicionamento da cabeça, além de exercícios de reabilitação vestibular com fonoaudiólogos e fisioterapeutas. Apenas em situações pontuais poderá ser feita cirurgia para solucionar causas pouco comuns, como falhas ósseas que estão prejudicando o labirinto.

Sem tratamento, a labirintite pode levar o paciente à surdez por causa de lesões nas estruturas sensoriais do ouvido interno ou na membrana timpânica. Por esse motivo, diante de tontura ou vertigem, não é recomendado se automedicar, já que os remédios podem reduzir a função do labirinto e mascarar a gravidade do quadro.

*Com informações de matérias publicadas em 27/08/2019, 15/04/2020, 15/04/2021, 10/10/2022, 07/08/2023.