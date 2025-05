Kremlin afirma que críticas de Trump não afetarão troca de presos

O Kremlin afirmou nesta terça-feira (27) que as críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a seu homólogo russo Vladimir Putin não afetarão os planos para uma troca de presos entre os dois países, definida pelos dois governantes em uma conversa telefônica na semana passada.

"Está claro que as partes russa e americana não devem, nem podem concordar em tudo", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

"Mas há vontade política de aplicar os acordos alcançados, e o trabalho continua", acrescentou.

Nas últimas semanas, o presidente americano expressou uma crescente frustração com a postura de Putin nas negociações de trégua estagnadas com a Ucrânia.

A Rússia iniciou uma ofensiva na ex-república soviética em fevereiro de 2022. Durante a campanha eleitoral, Trump prometeu que acabaria com o conflito em "24 horas" quando retornasse à presidência, o que aconteceu em janeiro.

Durante algum tempo, o presidente americano parecia estar do lado de Putin.

Contudo, em uma crítica ao presidente russo no domingo, ele escreveu em sua plataforma Truth Social: "Sempre tive uma relação muito boa com Vladimir Putin da Rússia, mas algo aconteceu com ele. Ficou absolutamente LOUCO!".

A declaração foi publicada depois que Moscou executou um ataque extremamente violento de drones contra o país vizinho.

Os dois presidentes conversaram durante mais de duas horas por telefone na semana passada. Após o diálogo, o conselheiro do Kremlin Yuri Ushakov informou que foi discutida uma troca de nove detentos por país.

Washington e Moscou realizaram várias trocas de presos desde o retorno de Trump à Casa Branca.

bur/phz/sag/zm/fp/jc

© Agence France-Presse