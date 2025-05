Celular Samsung está por R$ 649: confira ofertas da semana

Do Guia de Compras UOL

Se você está pensando em trocar de celular, experimentar uma nova rotina de skincare ou tornar a sua rotina na cozinha mais prática, o Guia de Compras UOL preparou uma seleção de ofertas incríveis para quem quer comprar o que precisa gastando pouco.

Na edição desta semana da newsletter "Caçadores de Ofertas", celulares iPhone e Samsung com preços convidativos, eletrodomésticos para dar aquela mãozinha marota na hora de preparar refeições e lanches e, ainda, cremes para sua rotina de skincare.

Interessou? Confira a nossa seleção antes que as ofertas e as condições especiais acabem. Lembramos que as promoções abaixo são por tempo limitado e podem variar de acordo com a disponibilidade dos estoques.

Celulares

Samsung Galaxy A06

Na cor azul-escuro, possui tela LCD de 6,7 polegadas, câmera traseira dupla com 50 MP + 2MP e a frontal com 8 MP. Vem com processador MediaTek Helio G85 e 128 GB de armazenamento.

Comprar por R$ 649

Apple iPhone 15

Tela OLED Super Retina XDR de 6,1 polegadas, câmera dupla 48 MP (Ultra Wide e principal) e selfie TrueDepth de 12 MP. Vem com chip A16 ultrarrápido e 128 GB de armazenamento.

Comprar por R$ 4.299

Xiaomi Redmi Note 14

Possui tela AMOLED de 6,67 polegadas, câmera traseira tripla com 108 MP e frontal com 20 MP e uso de IA para melhor qualidade das imagens. Vem com processador Octa-Core e 256 GB de armazenamento.

Comprar por R$ 1.230

Casa e Decoração

Mixer Turbo Chef Elgin

O aparelho é 3 em 1: funciona como mixer, miniprocessador e batedor de massas leves e ovos. Acompanha copo dosador e fouet flexível.

Comprar por R$ 114

Air fryer Série 1000 XL Phillips Walita

Esta fritadeira elétrica promete, de acordo com o fabricante, ser duas vezes mais silenciosa e 18% mais rápida do que as concorrentes. Possui timer e desligamento automático.

Comprar por R$ 379

Panela elétrica de arroz Mondial

Com capacidade para preparar até cinco xícaras de arroz, esta panela também pode ser usada para cozinhar legumes no vapor. Tem cuba antiaderente e acompanha livro de receitas.

Comprar R$ 132,91

Autocuidado

Sérum hidratante Dove

Um best-seller da marca, promete uniformizar o tom de pele graças à niacinamida. Oferece 48 horas de hidratação e tem ativos como vitamina C e colágeno.

Comprar por R$ 40,90

Hidratante facial Garnier

Com toque seco e textura leve, oferece acabamento matte e promete reduzir a oleosidade e a acne. Também tem ação antimanchas.

Comprar por R$ 30,30

Hidratante facial Neutrogena - R$ 55,36

Com textura leve e refrescante, tem ácido hialurônico para uma hidratação mais duradoura. Também promete ajudar no combate à oleosidade.

Comprar por R$ 55,36

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo e não se responsabiliza pelos itens anunciados.