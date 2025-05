Ibovespa sobe na abertura com IPCA-15 mais fraco e NY no azul

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa avançava nos primeiros negócios desta terça-feira, endossado pelo IPCA-15, que desacelerou em maio e ficou abaixo das estimativas de analistas, bem como pelo viés positivo dos futuros acionários nos Estados Unidos e alívio nos rendimentos dos títulos do Tesouro norte-americano.

Às 10h05, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,42%, a 138.712,42 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 18 de junho, tinha elevação de 1,24%.

(Por Paula Arend Laier)