Habitação sobe 0,67% em maio no IPCA-15, impacto de 0,10 p.p., afirma IBGE

Os gastos das famílias brasileiras com Habitação passaram de uma elevação de 0,09% em abril para um aumento de 0,67% em maio, uma contribuição de 0,10 ponto porcentual para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) deste mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa do IPCA-15 foi de 0,36% em maio.

A energia elétrica residencial subiu 1,68% em maio, item de maior impacto individual sobre o IPCA-15 do mês, uma contribuição de 0,06 ponto porcentual. O resultado é consequência da entrada em vigor da bandeira tarifária amarela, com a cobrança adicional de R$1,885 a cada 100 quilowatts-hora consumidos. O IBGE acrescenta que também foram apropriados reajustes tarifários de 2,07% em Salvador a partir de 22 de abril, de 3,33% no Recife a partir de 29 de abril, e redução de 1,68% na tarifa em Fortaleza a partir de 22 de abril.

A taxa de água e esgoto subiu 0,51% em maio, devido a reajustes de 9,98% em Recife a partir de 26 de abril, de 4,17% em Goiânia desde 1º de abril, e de 6,58% em Porto Alegre a partir de 4 de maio.

O gás encanado aumentou 0,12%, devido ao reajuste médio de 0,77% no Rio de Janeiro desde 1º de maio.