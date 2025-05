Gripe aviária: Kuwait é o 24º destino a pausar importação, mas Brasil negocia flexibilização

O Kuwait suspendeu a importação de carne de frango do Brasil, com base no caso de gripe aviária confirmado em granja comercial em Montenegro (RS). Com o país do Golfo Pérsico, as exportações de carne de frango de todo o território brasileiro estão suspensas para 24 destinos, segundo o levantamento mais recente do Ministério da Agricultura.

O governo brasileiro negocia com países importadores de produtos avícolas a flexibilização das suspensões das compras de carne de frango e derivados do Brasil. As conversas já estão em andamento a fim de reduzir os impactos do primeiro foco de gripe aviária em plantel comercial no País sobre a balança comercial do agronegócio brasileiro.

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, voltou a afirmar que o foco em uma granja comercial em Montenegro está contido. O município registrou o primeiro caso de influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) do País, confirmado em 15 de maio, e está em vazio sanitário.

Vazio sanitário é o período em que não pode haver novos casos para o foco ser considerado encerrado e o Brasil ser considerado novamente livre da doença.

Em relação às suspeitas da doença em granjas comerciais que estão sendo investigadas pelo Serviço Veterinário Oficial (SVO), uma em Anta Gorda (RS) e outra em Aguiarnópolis (TO), o ministro explicou que a análise em granjas comerciais é mais "cautelosa", durante audiência pública da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, nesta terça-feira, 27.

"Quando se trata de granja comercial, somos mais prudentes na análise e fazemos um processo laboratorial mais aprofundado, porque esse é o caso que gera restrição", disse Favaro.

O ministro voltou a afirmar que há indícios de que a suspeita no Tocantins dê negativa para gripe aviária. "Por precaução e segurança, estamos fazendo todos os testes em laboratório, mas é praticamente certo que ele vai dar negativo", afirmou.

Destinos que suspenderam importação de frango do Brasil

Estão pausados temporariamente os embarques de produtos avícolas brasileiros para:

1 - África do Sul

2 - Albânia

3 - Argentina

4 - Bolívia

5 - Canadá

6 - Chile

7 - China

8 - Coreia do Sul

9 - Filipinas

10 - Índia

11 - Iraque

12 - Jordânia

13 - Kuwait

14 - Macedônia

15 - Malásia

16 - Marrocos

17 - México

18 - Paquistão

19 - Peru

20 - República Dominicana

21 - Sri Lanka

22 - Timor Leste

23 - União Europeia

24 - Uruguai

Fonte: Ministério da Agricultura

A lista inclui as nações que suspenderam as importações de produtos avícolas do Brasil e para os quais o Brasil interrompeu a certificação das exportações conforme prevê o acordo sanitário estabelecido com cada país.

As suspensões temporárias e cautelares de compras de frango brasileiro de todo o território brasileiro, do Estado do Rio Grande do Sul, do município de Montenegro ou do raio de 10 quilômetros de onde o foco foi detectado estão previstas no protocolo sanitário acordado com o Brasil e os países importadores.

Há ainda 13 mercados para os quais estão impedidas as exportações de frango proveniente do Rio Grande do Sul. É o caso de:

1 - Angola

2 - Arábia Saudita

3 - Bahrein

4 - Bósnia e Herzegovina

5 - Casaquistão

6 - Cuba

7 - Montenegro

8 - Namíbia

9 - Reino Unido

10 - União Euroasiática (Rússia, Belarus, Armênia e Quirguistão)

11 - Tajiquistão

12 - Turquia

13 - Ucrânia

Fonte: Ministério da Agricultura

A restrição mais recente à carne de aves do Rio Grande do Sul veio da Namíbia, que limitou o embargo apenas ao frango gaúcho.

O Japão e os Emirados Árabes Unidos suspenderam as compras de carne de frango e derivados do município de Montenegro (RS), onde o foco da doença foi detectado, conforme prevê o protocolo acordado pelos países com o Brasil.

Já os protocolos acordados entre Brasil e Cingapura, Hong Kong, Argélia, Lesoto, Myanmar, Paraguai, São Cristóvão e Nevis, Suriname, Uzbequistão, Vanuatu e Vietnã preveem a regionalização dos embarques para um raio de 10 quilômetros do foco da gripe aviária.