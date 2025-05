Governo renova medidas de defesa comercial sobre produtos de aço

SÃO PAULO (Reuters) - O governo brasileiro informou nesta terça-feira que decidiu renovar as medidas tarifárias adotadas no ano passado para reduzir o surto de importação de produtos de aço, com objetivo de continuar fortalecendo a indústria nacional nesse setor.

A alíquota de 25% foi mantida para 19 produtos (ou NCMs), que já eram atendidos pela medida, e estendida agora para outros quatro, informou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) em comunicado.

"Estas últimas foram caracterizadas como 'NCMs de fuga' e sua inclusão na medida decorreu da identificação de aumentos expressivos de importação no último ano, demonstrando que passaram a ser usadas como substitutas dos produtos originalmente tarifados", disse a pasta no comunicado.

As medidas do Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex) são válidas por 12 meses.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)