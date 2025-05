Gabinete do primeiro-ministro japonês aceitará terras próximas a Fukushima

O gabinete do primeiro-ministro do Japão aceitará simbolicamente a terra das proximidades da usina nuclear de Fukushima para mostrar que é seguro, disseram as autoridades nesta terça-feira (27).

As autoridades encontraram poucos compradores para os 14 milhões de metros cúbicos de terra removidos da região após o desastre de 2011, e apesar das garantias de que os níveis de radioatividade na maior parte do solo não são perigosos.

"O governo tomará a iniciativa de liderar pelo exemplo, e faremos isso a partir do gabinete do primeiro-ministro", disse o secretário-chefe do gabinete, Yoshimasa Hayashi, em uma reunião especial para discutir o problema.

A terra, suficiente para encher 10 estádios de beisebol, foi armazenada próximo à usina de Fukushima Daiichi, onde três reatores derreteram após um grande terremoto e tsunami em 2011.

O governo prometeu aos residentes da área que encontraria um local de armazenamento permanente para a terra, fora de Fukushima, até 2045.

As autoridades querem usá-lo para construir aterros rodoviários e ferrovias, entre outros projetos.

Os detalhes do novo plano, incluindo quando e quanta terra será levada para as instalações do primeiro-ministro, serão decididos posteriormente, disse à AFP um funcionário do Ministério do Meio Ambiente.

Em um relatório publicado no ano passado, a agência de energia atômica da ONU disse que a abordagem do Japão era consistente com seus padrões de segurança.

Quase todas as áreas da região norte foram gradualmente declaradas seguras, mas muitos evacuados estavam relutantes em retornar porque estavam preocupados com a radiação remanescente.

