FMI eleva previsão de crescimento do Reino Unido para 2025, mas vê "riscos significativos" para metas de déficit

Por David Milliken

LONDRES (Reuters) - O Fundo Monetário Internacional elevou sua previsão de crescimento para o Reino Unido este ano, em uma avaliação regular da economia do país, e instou a ministra das Finanças, Rachel Reeves, a manter seus planos de reduzir os empréstimos públicos.

A previsão de crescimento para este ano agora é de 1,2%, um contra 1,1% previsto em abril, antes de aumentar para 1,4% em 2026, apesar da questão das tarifas dos Estados Unidos, que devem reduzir em 0,3% a produção anual.

"Essas revisões refletem o forte desempenho do PIB no primeiro trimestre, refletindo a resiliência da economia do Reino Unido, apesar do ambiente externo complexo", disse Luc Eyraud, chefe da missão do FMI no Reino Unido, a repórteres em Londres.

O FMI disse que o crescimento mais forte em 2026 - sem alteração em relação a abril - reflete a perspectiva de taxa de juros mais baixa do Banco da Inglaterra, preços mais altos de ativos e imóveis e consumo mais forte, bem como maiores gastos públicos anunciados por Reeves em seu orçamento de outubro.

O Fundo espera que o banco central reduza a taxa de juros em 0,25 ponto percentual uma vez por trimestre, até que elas atinjam um nível de cerca de 3%, contra 4,25% atualmente, disse Eyraud.

Reeves recebeu bem a projeção e destacou que o crescimento do Reino Unido no primeiro trimestre deste ano foi o mais rápido entre as sete maiores nações ricas do mundo.

No entanto, o Fundo alertou que ela não tem espaço para se desviar de suas metas de equilibrar os gastos cotidianos com a receita fiscal até 2029/30, que se tornaram cada vez mais desafiadoras devido ao aumento dos empréstimos globais que atingiram duramente a Reino Unido.

"Acreditamos que é muito importante, nesse contexto (...) que as autoridades mantenham o curso e se atenham ao seu objetivo de reduzir o déficit fiscal gradualmente no médio prazo, conforme delineado na época do orçamento de outubro", disse Eyraud.

O FMI disse que vê "riscos significativos para a implementação bem-sucedida da estratégia fiscal, devido ao alto nível de incerteza global, condições voláteis do mercado financeiro e o desafio de conter os gastos cotidianos".

Reeves deve definir os orçamentos de cada departamento do governo para os próximos três anos em uma revisão de gastos em 11 de junho, depois que o total geral foi apresentado em outubro.