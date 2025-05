Fitch rebaixa rating da Braskem de 'BB+' para 'BB', com perspectiva estável

A Fitch Rating anunciou o rebaixamento do rating da Braskem, que teve sua nota de crédito também reduzida pela S&P Global nesta terça-feira, 27.

Na Fitch, o rating de emissor de emissor em default (IDR, na sigla em inglês) passou de 'BB+' para 'BB'. A Fitch também rebaixou os ratings de dívida sênior sem garantia da Braskem America Finance Company de 'BB+' para 'BB' e os ratings de dívida sênior sem garantia e subordinada da Braskem Netherlands Finance B.V. de 'BB+' para 'BB' e de 'BB-' para 'B+/RR4', respectivamente. A perspectiva é estável para o rating.

"O rebaixamento reflete o prolongado ciclo mais baixo dos spreads petroquímicos da Braskem, resultando em um perfil financeiro mais fraco do que o projetado anteriormente pela Fitch", diz o relatório.

A atual crise no setor petroquímico não tem precedentes em termos de profundidade e duração e pode reduzir as margens futuras de meio de ciclo em comparação às décadas anteriores, pontua a Fitch. As mudanças estruturais incluem choques significativos no fornecimento devido ao aumento da capacidade nos EUA, maior integração e autossuficiência na China e a possível redução do fornecimento global de nafta pela racionalização e reconfiguração de refinarias na Europa.

A Fitch espera que a recuperação seja gradual, começando em 2028. As tensões geopolíticas e o fraco desempenho macroeconômico global aumentam a incerteza sobre se os participantes do mercado adaptarão estratégias para preservar o caixa.

A Fitch prevê que a alavancagem líquida da Braskem, excluindo a Braskem Idesa, será de 6,0 vezes em 2025 e 5,0 vezes em 2026. A agência espera que a alavancagem deve cair para 3,5x em 2027.

Na visão da Fitch, a empresa está trabalhando para mitigar a queima de caixa com iniciativas como racionalização de ativos e investimentos, redução de custos, esforços de renegociação e promoção da competitividade na indústria local.