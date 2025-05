Fiesp: 77% das indústrias paulistas enfrentam dificuldade para contratar novos funcionários

Pesquisa inédita da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) mostra que 77,1% das empresas do setor que buscaram contratar novos funcionários entre o início de 2024 e março de 2025 tiveram alguma dificuldade durante a busca por candidatos.

A principal faixa etária em que as indústrias estão com dificuldade na contratação é a de 21 a 30 anos (61%), seguida por trabalhadores de 31 a 40 anos (23,8%).

Realizada entre 6 e 18 de março, a pesquisa buscou mapear dificuldades do setor industrial na contratação de mão de obra. Participaram do levantamento 369 empresas da indústria de transformação do Estado de São Paulo.

A falta de qualificação dos candidatos, apontada por 64,5% das empresas, a falta de candidatos interessados (55%) e a pouca experiência dos candidatos (44,2%) são citados como os principais entraves para a contratação.