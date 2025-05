EXCLUSIVO-Japão considera reduzir emissão de títulos de longo prazo, dizem fontes

Por Takaya Yamaguchi e Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - O Japão considera a possibilidade de reduzir a emissão de títulos de longo prazo na esteira dos aumentos acentuados nos rendimentos das notas, disseram duas fontes à Reuters nesta terça-feira, com as autoridades buscando acalmar as preocupações do mercado sobre a deterioração das finanças do governo.

Os rendimentos dos títulos de longo prazo caíam com a reportagem, derrubando o iene e os rendimentos dos Treasuries, à medida que os mercados se animavam com a disposição de Tóquio de conter os aumentos nas taxas de juros de longo prazo.

O Ministério das Finanças considera a possibilidade de ajustar a composição de seu programa de títulos para o ano fiscal atual, o que poderia envolver cortes em sua emissão de títulos de longo prazo, disseram as fontes que têm conhecimento direto do plano.

O ministério tomará uma decisão após discussões com os participantes do mercado em meados ou no final de junho, disseram as fontes.

O plano surge em meio a um recente aumento nos rendimentos dos títulos de longo prazo para níveis recordes, devido à diminuição da demanda dos compradores tradicionais e ao nervosismo dos mercados globais em relação à elevação constante dos níveis de endividamento.

O rendimento do título de 30 anos do Japão recuava 12,5 pontos-base, para 2,91%, seu nível mais baixo desde 14 de maio. O rendimento do título de 10 anos caía 5 pontos, para 1,455%.

O dólar tinha alta de 0,9% em relação ao iene, a 144,13.

A queda nos rendimentos dos títulos japoneses afetava os rendimentos dos Treasuries de longo prazo, que tinham sua maior queda diária desde meados de abril.

O retorno do papel de 30 anos recuava 6 pontos-base, a 4,974%.

"Temos argumentado que algo precisa ser feito para corrigir o desequilíbrio entre oferta e demanda nos títulos de longo prazo. O mercado está pensando que será o Ministério das Finanças", disse o Société Générale em nota.

Se o ministério reduzir a emissão de títulos de 20, 30 ou 40 anos, provavelmente aumentará a emissão de dívida de prazo mais curto, disseram as fontes.

Dessa forma, o tamanho total planejado da emissão para o ano fiscal atual, que termina em março de 2026, permanecerá inalterado em 172,3 trilhões de ienes (US$1,21 trilhão), disseram eles.