Ex-diretor de operações da PRF nega direcionamento de blitze em 2022

O ex-diretor de Operações da PRF Djairlon Moura confirmou em depoimento nesta manhã ao STF que houve ordem para realização de blitze para fiscalizar o transporte de eleitores na véspera do segundo turno das eleições de 2022, mas disse que a atuação foi realizada em todo o país, sem direcionamento de região.

O que aconteceu

Ex-diretor foi chamado para depor como testemunha do ex-ministro da Justiça Anderson Torres na ação penal sobre tentativa de golpe. Ele foi ouvido como investigado pelo fato de já ter sido indiciado pela PF (Polícia Federal) na investigação sobre as blitze para prejudicar o voto de eleitores do Nordeste. A PGR ainda não apresentou denúncia neste caso.

Ex-ministro pediu o "máximo possível" de mobilização dos efetivos, diz Djairlon. As fiscalizações da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e da PF no país todo em 2022 eram para combater crimes eleitorais, segundo ele.

Foi um pedido do então ministro Anderson Torres para que nós nos empenhássemos o máximo possível para realizar policiamento durante as eleições, evitar os crimes eleitorais, principalmente o transporte de valores.

Djairlon Moura, ex-diretor de operações da PRF em audiência no STF nesta manhã

Ele também confirmou ter recebido ordem do Ministério da Justiça para fiscalizar o transporte de eleitores com destino ao Nordeste. Na versão dele, o pedido era para fiscalizar ônibus que estariam se deslocando do Centro-Oeste e do Sudeste com destino aos estados do Nordeste levando eleitores e dinheiro. O pedido teria sido feito na semana antes do segundo turno, e operação durou sete dias, sendo encerrada em 27 de outubro, antes do pleito.

Segundo Djairlon, a operação não encontrou nenhum eleitor transportado irregularmente. Depois dessa operação, a PRF ainda fez outra no final de semana do segundo turno, mesmo com uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, então presidente do TSE, proibindo ações que bloqueassem o transporte de passageiros durante a eleição.

Coordenei essa operação, resolvemos ampliar para todo o Brasil e isso, do meu ponto de vista, não tem nenhum direcionamento. É uma prática até comum de acontecer, apreensões de ônibus circulando no período eleitoral

Djairlon Moura, sobre operação da PRF que mirou transporte de eleitores para o Nordeste

Operação realizada no fim de semana do segundo turno teria sido só para checar "documentos" de veículos, disse Djairlon. Em seu relato nesta manhã, ele afirmou que as blitze realizadas no segundo turno não estavam checando o transporte irregular de passageiros, mas apenas se os ônibus estavam regulares e em boas condições. Segundo ele, não houve direcionamento, e a operação teria sido nacional.

Episódio das blitze foi juntado na denúncia contra acusados de tentativa de golpe de Estado. Para a PGR (Procuradoria-Geral da República), o episódio foi mais um ocorrido dentro do contexto da trama para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. A PF inclusive chegou a indiciar Anderson Torres e o ex-diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques por atuarem para dificultar o trânsito de eleitores de Lula no segundo turno de 2022. No caso da suposta tentativa de golpe de Estado, Torres e Vasques são réus, assim como Bolsonaro.