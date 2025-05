Encomendas de bens de capital dos EUA caem em abril

WASHINGTON (Reuters) - As novas encomendas de bens de capital manufaturados nos Estados Unidos caíram em abril, sugerindo que os gastos das empresas com equipamentos enfraqueceram no início do segundo trimestre.

Os pedidos de bens de capital não relacionados à defesa, excluindo aeronaves, um indicador observado de perto dos planos de gastos das empresas, caíram 1,3% no mês passado, depois de um ganho de 0,3% revisado para cima em março, informou o Departamento de Comércio na terça-feira.

Economistas consultados pela Reuters projetavam queda de 0,1%, depois de recuo de 0,2% relatada anteriormente em março.

(Reportagem de Lucia Mutikani)