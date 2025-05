Elefante-marinho é visto andando por área urbana na África do Sul; vídeo

Um elefante-marinho foi visto vagando pelas ruas da Cidade do Cabo, na África do Sul, na manhã hoje.

O que aconteceu

Moradores de Gordon's Bay, bairro no subúrbio da capital sul-africana, foram surpreendidos com a presença do mamífero. O gigante do mar foi avistado se arrastando pelo asfalto.

Presença inusitada atraiu a população local. Em fotos publicadas nas redes sociais, é possível vê-lo deitado num gramado e com a cabeça sobre o capô do carro de uma organização de proteção dos animais.

Elefante-marinho macho foi resgatado e devolvido ao mar Imagem: Reprodução/Facebook

Equipes de resgate de animais selvagens foram chamadas. A SPCA (Sociedade para a Prevenção da Crueldade contra Animais) comunicou o início da operação nas redes sociais na manhã de hoje.

Um plano de resgate coordenado está atualmente em ação em Gordon's Bay para ajudar um elefante-marinho macho sub-adulto a retornar com segurança para sua casa no oceano

SPCA, em redes sociais

Animal precisou ser sedado. As autoridades pediram para a população evitar a área até que a operação fosse concluída.

Resgate durou horas. Mais tarde, também pelas redes sociais, a SPCA informou que o animal retornou ao seu habitat natural em segurança. A operação contou com a ajuda de diversas agências e da comunidade.