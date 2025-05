Dólar cai antes de leilão de linha de até US$ 1 bilhão

O dólar opera em queda no mercado à vista na manhã desta terça-feira, 27, e ajuda a pressionar a curva de juros, em especial os longos, em meio à alta do IPCA-15 de maio perto do piso das projeções e recuo dos rendimentos dos Treasuries. O ajuste da moeda americana ante o real destoa da alta do dólar frente a outras divisas fortes e emergentes e reflete alívio com a realização de leilão de linha de até US$ 1 bilhão (10h30) para rolagem de vencimentos de julho, que evita demanda extra por dólar no mercado caso não houvesse a previsão dessa rolagem.

O IPCA-15 subiu 0,36% em maio, segundo o IBGE, e ficou perto do piso das projeções do mercado (+0,35%). No ano, acumula alta de 2,80% e, em 12 meses, de 5,40%, perto do piso das projeções (5,39%).

O Índice de Confiança da Construção (ICST) caiu 0,3 ponto em maio, para 93,3 pontos, após recuo de 1,4 ponto em abril, segundo a FGV. A média móvel trimestral também recuou 0,3 ponto.

O INCC-M subiu 0,26% em maio, após 0,59% em abril, segundo a FGV. No ano, o índice acumula alta de 2,48% e, em 12 meses, de 7,17%.

O presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, ressaltou nesta terça que vê argumentos mais contundentes para apoiar a manutenção da política monetária até obter maior clareza sobre as tarifas e seus efeitos sobre a economia.

As vendas da Tesla na Europa caíram 49% em abril, com 7.261 veículos entregues ante 14.228 no mesmo mês de 2024, segundo a ACEA. A queda ocorre apesar do crescimento do mercado de elétricos e pode refletir rejeição às posições políticas de Elon Musk.

Relatos de que o Japão pode reduzir a emissão de títulos ultralongos derrubaram os juros dos JGBs e influenciaram a queda dos rendimentos de Treasuries e títulos europeus, segundo a Bannockburn. A notícia também fortaleceu o dólar frente ao iene.