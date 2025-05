Deputado australiano bebe cerveja em sapato durante discurso de despedida

Um deputado australiano tomou cerveja de dentro do sapato durante sua despedida no parlamento.

O que aconteceu

Kyle McGinn, 37, se despedia na quarta-feira após cumprir oito anos no cargo. ''Então é melhor resolvermos isso de uma vez. Mas eu gostaria de agradecer aos membros e aos eleitores de toda a Austrália Ocidental por dois mandatos fantásticos'', falava na ocasião.

No fim do discurso, o parlamentar abriu uma cerveja e despejou dentro do sapato. ''Um brinde!'', disse. Enquanto isso, os outros colegas do parlamento aplaudiam e riam da situação, ao ponto da presidente do Conselho Lesgislativo, Alanna Clohesy, intervir.

''Ordem, membros. Ordem!'', pediu a líder. ''O honorável Kyle McGinn vai tomar seu assento agora. O membro sabe muito bem que ele chegou bem perto de ferir a dignidade do conselho. Portanto, presumo que seu discurso tenha terminado, obrigada'', falou Alanna.

A cena dividiu opiniões nas redes sociais. Muitas pessoas comentaram que acharam o gesto ofensivo, já que, de acordo com as regras da Casa legislativa, não é permitida a entrada de alimentos ou bebidas no local.

O deputado seguiu uma tradição australiana chamada ''Shoey''. A prática consiste em ingerir bebidas alcoólicas diretamente do sapato como uma forma de celebração após uma vitória. Em 2016, Daniel Ricciardo, piloto australiano de Fórmula 1, viralizou o costume ao beber champanhe dessa forma quando ficou em segundo lugar no GP na Alemanha.

McGinn foi eleito deputado pelo Partilho Trabalhista Australiano em 2017. O homem costumava dizer que nunca imaginava que pudesse se tornar político, já que foi reprovado na escola e tinha tatuagens. Ao mesmo tempo, sempre enfatizou que o Parlamento deveria ser de todos.