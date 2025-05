Testamos: corretivo Maybelline disfarça olheiras e deixa aspecto natural

Após assistir a alguns vídeos no TikTok, comecei a usar o corretivo líquido Instant Age Rewind Eraser, da Maybelline, para ver se o resultado era tudo aquilo mesmo que tanta gente falava. Eu já utilizava outros produtos da marca, como as máscaras de cílios —o que me deu segurança sobre a qualidade do corretivo.

Confesso que a embalagem, com um aplicador de esponjinha, me chamou a atenção e aguçou a vontade de usá-lo. Além disso, segundo a marca, o corretivo possui fórmula superconcentrada com goji berry e haloxyl, o que ajuda a reduzir a aparência de inchaço das olheiras, bolsas e linhas de expressão. Confira adiante o que gostei no produto e os pontos de atenção que observei.

O que gostei

Aspecto natural. Ele é bem leve, não craquela e seca rápido. Ele é interessante para quem gosta de maquiagem mais natural, porque não fica aquele aspecto pesado.

Ameniza as olheiras. Usando o corretivo quatro vezes na semana e há um mês, eu percebi que o aspecto das olheiras melhorou e que elas estão menos inchadas.

Maybelline NY Corretivo Líquido Eraser Instant Age Rewind Imagem: Arquivo Pessoal

Fácil de aplicar. A esponjinha que vem nele torna fácil e rápida a aplicação. Basta passar na área dos olhos e espalhar com ela mesmo fazendo movimentos circulares. Tem gente que gosta de espalhar com o dedo, mas preferi dessa outra maneira.

Dura o dia todo. Não senti a necessidade de reaplicar o produto durante o dia. A cobertura dura oito horas tranquilamente.

Rende bem. A esponjinha ajuda bastante na hora de aplicar o corretivo dosando a quantidade que sai. Isso reduz o desperdício e faz com que o produto dure mais.

Pontos de atenção

Primeira aplicação. Fazer o primeiro uso é um pouco chatinho, já que você precisa girar o aplicador diversas vezes. Eu precisei dar umas voltas até que começasse a sair.

Preço. O produto não é dos mais acessíveis que existem no mercado. Ainda mais tendo apenas 6 ml, enquanto outros corretivos contêm 10 ml.

Para quem vale a pena?

Indico principalmente para pessoas que gostam de maquiagem leve e com toque seco. Quem tem olheiras inchadas também pode gostar, já que ele ameniza um pouco o inchaço.

A praticidade do aplicador é uma vantagem para quem passa muitas horas fora de casa ou aproveita o trajeto para o trabalho para fazer a maquiagem.

*Com informações de conteúdo publicado em 02/11/2024.

