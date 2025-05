Confiança do consumidor se recupera em maio nos EUA

A confiança do consumidor dos Estados Unidos aumentou novamente em maio, após uma pausa nas tarifas cobradas da China, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira (27) pela associação profissional Conference Board.

Segundo o índice, a confiança subiu para 98 pontos, 12,3 a mais que a medição do mês anterior, após cinco meses consecutivos de queda. O resultado se deve ao aumento da confiança na situação econômica atual e futura.

O aumento também é muito maior do que o esperado pelos analistas, que previram um índice de 87 pontos em maio, de acordo com o consenso compilado pelo briefing.com.

"A recuperação já era visível antes do acordo (tarifário) de 12 de maio entre a China e os Estados Unidos, mas se fortaleceu após o anúncio. O aumento afeta todos os três componentes do índice de confiança", explicou a economista Stephanie Guichard, do Conference Board, citada em um comunicado.

Os subíndices de clima empresarial, emprego e renda familiar estão todos em alta, já que os consumidores americanos esperam que as coisas melhorem nos próximos seis meses.

Apesar do aumento do índice, seu patamar permanece bem abaixo da média observada nos quatro anos anteriores, ao final da crise causada pela pandemia de covid-19.

