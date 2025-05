Confiança do consumidor dos EUA sobe em maio, mas ansiedade com tarifas persiste

WASHINGTON (Reuters) - A confiança dos consumidores dos Estados Unidos teve uma forte melhora em maio, depois de se deteriorar por cinco meses consecutivos, em meio a uma trégua na guerra comercial entre Washington e Pequim, embora as famílias continuem preocupadas com as tarifas do presidente Donald Trump.

O Conference Board disse nesta terça-feira que seu índice de confiança do consumidor avançou 12,3 pontos para 98,0 neste mês. Economistas consultados pela Reuters previam que o índice subiria para 87,0 pontos.

Cerca de metade das respostas foi coletada após 12 de maio, depois que a Casa Branca anunciou um acordo para reduzir as tarifas sobre as importações chinesas de 145% para 30% por 90 dias.

"A recuperação já era visível antes do acordo comercial EUA-China de 12 de maio, mas ganhou impulso depois", disse Stephanie Guichard, economista sênior de indicadores globais do Conference Board.

"As respostas escritas sobre quais tópicos estão afetando as opiniões sobre a economia revelaram que as tarifas ainda estão no topo das mentes dos consumidores."

(Por Lucia Mutikani)