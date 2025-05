Confiança do consumidor da Alemanha sobe a -19,9 em junho

Uma pesquisa do grupo GfK em parceria com o Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM) divulgada nesta terça-feira, 27, projeta que o índice de confiança do consumidor alemão subirá para -19,9 na previsão de junho, de -20,8 em maio (dado revisado de -20,6). A projeção da FactSet era de melhora para -20.

A projeção de junho marca a terceira alta consecutiva e o maior nível desde novembro de 2024, quando o índice de confiança do consumidor estava em -18,4 pontos. Rolf Bürkl, especialista em consumo do NIM, ressaltou, contudo, que "o nível de confiança do consumidor continua extremamente baixo, e a incerteza do consumidor continua alta".