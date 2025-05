Confiança do consumidor alemão sobe para junho, mas famílias ainda estão cautelosas, diz GfK

Por Rachel More

BERLIM (Reuters) - A confiança dos consumidores alemães melhorou ligeiramente para junho, mas a hesitação das famílias em gastar continua sendo um obstáculo para qualquer recuperação mais forte na maior economia da Europa, indicou uma pesquisa nesta terça-feira.

O índice de confiança do consumidor divulgado pelo instituto GfK e pelo Instituto de Decisões de Mercado de Nuremberg (NIM) subiu 0,9 ponto em relação ao mês anterior, para -19,9 pontos, um pouco abaixo da previsão média de -19,8 dos analistas consultados pela Reuters.

O aumento foi impulsionado pela melhora nas perspectivas de renda em maio, o que influencia a avaliação para o mês seguinte. No entanto, a diminuição da disposição para comprar e o aumento da disposição para poupar tiveram um efeito atenuante.

Esse foi o terceiro aumento mensal do indicador geral, mas a taxa de recuperação diminuiu para junho.

"O nível de confiança do consumidor permanece extremamente baixo, e a incerteza do consumidor continua alta", disse Rolf Buerkl, chefe de confiança do consumidor do NIM, apontando para a turbulência das tarifas e do mercado de ações e a perspectiva de um terceiro ano histórico sem crescimento na Alemanha.

"Em vista da situação econômica geral, as pessoas parecem achar aconselhável economizar", acrescentou Buerkl.

O novo governo da Alemanha prometeu aumentar drasticamente os investimentos e estimular a economia após dois anos de contração.

Mas uma disputa tarifária imprevisível com os Estados Unidos ameaça a economia alemã e levou o governo a descartar sua previsão de crescimento para 2026.

O período da pesquisa foi de 1 a 12 de maio de 2025.