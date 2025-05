Comemoração do Liverpool termina em tragédia: carro atropela multidão e deixa quase 50 feridos

O Reino Unido acordou nesta terça-feira (27) abalado pelas cenas de "horror" que ocorreram em Liverpool, quando um carro avançou sobre a multidão que celebrava o título de campeão do clube de futebol local da 1ª divisão inglesa, deixando quase 50 feridos, sendo que quatro deles se encontram em estado grave.

No dia seguinte ao incidente, que a polícia local não está tratando como terrorista, as manchetes dos jornais britânicos exibem grandes fotos dos feridos evacuados, muitos vestindo o cachecol vermelho do Liverpool, o famoso time do noroeste da Inglaterra, e imagens impressionantes captadas por testemunhas do veículo escuro que atropelou a multidão. O motorista foi preso.

Os termos usados nas manchetes refletem o sentimento geral: "Horror quando carro atinge torcedores", destaca o tabloide The Sun; "Horror na parada de Liverpool", no Times; "Euforia e depois horror", no Daily Mirror; "Carnificina na parada", no Daily Mail; "A glória do Liverpool se transforma em horror", no Telegraph.

O jornal local Liverpool Echo apresenta o balanço da noite: "Ao menos 47 feridos no horror no desfile dos Reds" ? apelido dado aos jogadores do clube.

Segundo informações dos serviços deemergência,a durante a madrugada, 27 feridos foram internados, incluindo dois em estado grave. Quatro crianças foram hospitalizadas, uma delas em estado grave. Cerca de 20 pessoas receberam atendimento no local.

"Extremamente rápido"

Apesar da chuva forte, centenas de milhares de pessoas, muitas delas acompanhadas de familiares, se reuniram na segunda-feira para celebrar o título do Liverpool na Premier League, como é chamado o campeonato inglês.

Os jogadores, incluindo as estrelas Mohamed Salah e Virgil van Dijk, desfilaram em um ônibus de dois andares por cerca de quatro horas, em meio a uma multidão festiva.

Tudo mudou por volta das 18h (horário local), quando o desfile, que se estendia por 16 quilômetros, estava chegando ao fim.

Imagens nas redes sociais mostram um carro escuro avançando rapidamente sobre uma multidão e atingindo várias pessoas. É possível ver pessoas sendo arremessadas para os lados e sobre o capô do veículo, seguido por dezenas de pessoas tentando deter o carro e o motorista.

Caso não está sendo tratado como terrorismo

A polícia informou que deteve o motorista, "um homem branco britânico de 53 anos da região de Liverpool"."Acreditamos que seja um incidente isolado e não estamos procurando outros suspeitos. O caso não está sendo tratado como ato terrorista", afirmou Jenny Sims, chefe da polícia de Merseyside, em entrevista coletiva na madrugada.

Ela pediu que o público "evite especulações ou a propagação de desinformação nas redes sociais".

Uma testemunha, citada pela agência britânica PA, relatou ter visto o carro "extremamente rápido" atropelando a multidão e depois "pessoas caídas no chão, inconscientes". "Foi horrível. Muito horrível", contou Harry Rashid, 48, que estava na parada com suas duas filhas e esposa.

"Consegui segurar minha filha que estava comigo e pular para o lado", relatou Matt Cole, jornalista da BBC presente com a família.

Tragédias recorrentes

"O que aconteceu em Liverpool foi terrível", declarou o primeiro-ministro Keir Starmer em comunicado, assegurando à cidade a solidariedade de "todo o país".

O mundo do futebol também manifestou comoção, com diversos clubes rivais de Liverpool, como Manchester United, Manchester City e Everton, enviando "pensamentos" às vítimas. O presidente da Fifa, Gianni Infantino, também expressou suas "orações e pensamentos a todos os afetados".

Não houve parada para celebrar o título anterior do clube, em 2020, por conta da pandemia de Covid-19. Esta foi a primeira vez em 35 anos que os torcedores puderam comemorar juntos o título do campeonato.

A torcida do Liverpool já viveu uma tragédia que deixou feridas ainda abertas nesta cidade portuária britânica. Em 1989, 97 torcedores morreram em um tumulto no estádio Hillsborough, em Sheffield. Mais de 760 pessoas ficaram feridas naquela que é considerado a pior tragédia da história do esporte britânico.

(Com AFP)