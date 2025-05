Comemoração de título do Liverpool tem atropelamento; 4 estão "muito, muito doentes", diz prefeito

Por Phil Noble e Sachin Ravikumar

LIVERPOOL, Inglaterra (Reuters) - Quatro pessoas estavam "muito, muito doentes no hospital" depois de sofrerem ferimentos quando um carro atropelou uma multidão de torcedores do Liverpool durante um desfile pelo título da Premier League, disse o prefeito da cidade nesta terça-feira, acrescentando que espera que eles "se recuperem".

A polícia britânica acredita que o incidente, ocorrido no centro da cidade de Liverpool na segunda-feira, foi isolado e não um ato de terrorismo, mas não disse por que ou como um homem foi capaz de dirigir contra várias pessoas que comemoravam nas ruas.

Vídeos postados na internet mostraram um carro de transporte de pessoas cinza avançando por uma rua lotada que estava fechada para carros, lançando vários carros pelos ares e arrastando pelo menos quatro sob suas rodas.

Quando o veículo parou, torcedores furiosos convergiram para ele e começaram a quebrar as janelas enquanto os policiais tentavam impedir que eles chegassem até o motorista.

A polícia informou no final da segunda-feira que 20 pessoas foram atendidas no local e 27 foram levadas ao hospital, incluindo crianças.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, disse: "Cenas de alegria se transformaram em total horror e devastação".

"Meus pensamentos e os pensamentos de todo o país estão com todos aqueles que foram afetados", declarou ele aos repórteres na terça-feira.

O prefeito da cidade de Liverpool, Steve Rotheram, disse à BBC que "ainda há quatro pessoas que estão muito, muito doentes no hospital".

"Esperamos, é claro, que elas consigam se recuperar", completou.

Com a maioria das pessoas de folga no feriado da primavera, as autoridades estimaram que cerca de 1 milhão de pessoas compareceram ao desfile de 16 km para ver o time do Liverpool viajar pela cidade em um ônibus aberto com o troféu da Premier League.

O Liverpool tinha conquistado a liga pela última vez durante a pandemia da Covid, quando as comemorações não foram permitidas.