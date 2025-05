Com um a menos, Botafogo vence Universidad de Chile (1-0) e vai às oitavas da Libertadores

O Botafogo avançou para as oitavas de final da Copa Libertadores-2025 nesta terça-feira (27) como segundo colocado do Grupo A ao derrotar a Universidad de Chile por 1 a 0.

O time chileno chegou ao Rio de Janeiro como líder do grupo e acabou sendo eliminado do torneio.

Com a presença nas tribunas do novo técnico da seleção brasileira Carlo Ancelotti, o Botafogo mais uma vez teve uma noite épica em que deu tudo de si para garantir a classificação.

Lembrando o drama da final de 2024, em Buenos Aires, em que o time carioca jogou com 10 homens desde o 2º minuto contra o Atletico-MG, desta vez ficou com um a menos aos 23 minutos, quando o zagueiro Jair recebeu cartão vermelho direto por uma entrada dura em Charles Aránguiz.

Obrigado a vencer para se manter no torneio, o atual campeão não se intimidou com a desvantagem numérica e conseguiu abrir o placar.

A inferioridade em campo não era perceptível, e uma cabeçada de Igor Jesus aos 38 minutos deu a vitória ao time da casa.

Com este triunfo, o Botafogo terminou em segundo lugar no Grupo A, com 12 pontos, os mesmos do Estudiantes de La Plata, que, com três gols a mais no saldo, ficou com a primeira colocação.

Já a Universidad de Chile terminou em terceiro lugar com 10 pontos e disputará os playoffs de acesso às oitavas de final da Copa Sul-Americana.

