China e Taiwan trocam acusações sobre ataques cibernéticos

Por Liz Lee e Ben Blanchard

PEQUIM (Reuters) - As autoridades de segurança pública chinesas atribuíram um ataque cibernético a uma empresa de tecnologia não identificada ao governo de Taiwan nesta terça-feira, levando a ilha a culpar a China por espalhar desinformação sobre tais violações.

A "organização de hackers estrangeiros" por trás do ataque foi "apoiada" pelo Partido Democrático Progressista (PDP) de Taiwan, disseram as autoridades da capital da província de Guangdong, no sul da China, em um comunicado, com base em uma investigação policial inicial.

O PDP é o partido governista em Taiwan.

O Departamento de Segurança Nacional de Taiwan, por sua vez, acusou o Partido Comunista da China, que chamou de "uma fonte de ameaça global à segurança da informação", de vender informações falsas sobre violações cibernéticas.

Em uma declaração à Reuters, o órgão do governo taiwanês disse que o Partido Comunista chinês está "manipulando informações imprecisas para confundir o mundo exterior, de modo a encobrir os atos de hacking cibernético relacionados" e desviar o foco da atenção.

A China reivindica Taiwan como seu território, embora a ilha democrática e governada separadamente rejeite essa reivindicação.

O presidente de Taiwan, Lai Ching-te, que na semana passada completou um ano no cargo, disse que somente o povo de Taiwan pode decidir seu futuro.

A agência de notícias estatal chinesa Xinhua informou que uma investigação policial descobriu que a organização de hackers atacou sistemas de rede em mais de 10 províncias da China nos últimos anos, incluindo redes militares, de energia, hidrelétricas, de transporte e governamentais.

A Xinhua, citando especialistas técnicos, disse que os ataques eram de "baixo nível técnico" e que seu método era "simples e grosseiro".

A autoridade de segurança de Taiwan disse: "O Partido Comunista da China há muito tempo realiza hacking cibernético e roubo de fundos de Taiwan, dissemina informações falsas e realiza guerra cognitiva em uma tentativa de destruir a infraestrutura crítica de Taiwan e criar divisão social e antagonismo".

(Reportagem de Liz Lee, da Redação Xangai e de Ben Blanchard, em Taiwan)