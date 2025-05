Carrefour Brasil espera concluir fechamento de capital em 30 de maio

SÃO PAULO (Reuters) - O Carrefour Brasil anunciou na noite de segunda-feira que todas as condições suspensivas para a efetivação do fechamento do capital da companhia foram cumpridas e que prevê a conclusão da operação para 30 de maio, segundo ata de reunião de seu conselho de administração.

Com o negócio, a maior rede de varejo alimentar do Brasil será incorporada pela matriz francesa.

"Os membros do conselho de administração, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, verificaram e confirmaram a satisfação de todas as condições suspensivas", afirmou a empresa.

No início do mês, o presidente-executivo do Carrefour Brasil, Stephane Maquaire, afirmou que o fechamento do capital deve dar agilidade ao processo decisório da empresa e maior simplificação de processos, o que pode apoiar um ritmo mais acelerado de expansões de lojas a partir de 2026.

(Por Alberto Alerigi Jr.)