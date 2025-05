Canadá cortará impostos para classe média a partir de 1º de julho

O governo liberal do Canadá apresentou formalmente nesta terça-feira, 27, uma moção parlamentar para implementar um corte de impostos para a classe média, avançando rapidamente em sua agenda econômica. A proposta foi apresentada poucas horas após o rei Charles III ter feito o tradicional Discurso do Trono no Parlamento canadense, no qual detalhou as prioridades do primeiro-ministro, Mark Carney, que venceu as eleições no mês passado.

Carney já havia antecipado que os cortes de impostos estariam em vigor antes de 1º de julho, o Dia do Canadá, que celebra a fundação do país. O corte terá um custo estimado de 22 bilhões de dólares canadenses (equivalente a US$ 16,02 bilhões) ao longo de quatro anos. Segundo Carney, a medida deve proporcionar uma economia de até 800 dólares canadenses (cerca de US$ 580) por ano para famílias com dois salários.

"Meu governo tem o mandato de reduzir os custos. Estamos cumprindo esse mandato cortando impostos", disse Carney em comunicado.

O alívio fiscal será implementado por meio de uma moção de receitas e despesas. Após sua introdução na legislatura nesta terça, técnicos do governo trabalharão para aplicar as mudanças propostas. A expectativa é que a moção seja aprovada na votação e, posteriormente, convertida em lei. Carney afirmou ainda que o governo apresentará seu orçamento no outono (do Hemisfério Norte).

A moção também propõe eliminar o imposto nacional sobre vendas para compradores de primeira casa em imóveis novos avaliados em até 1 milhão de dólares canadenses (cerca de US$ 724 mil) e remove de forma permanente o imposto sobre carbono ao consumidor, que já havia sido suspenso em 1º de abril. Fonte: Dow Jones Newswires.