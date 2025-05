C&A pode abrir mais 5 lojas em 2025 e acelerar ritmo em 2026

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A C&A pode abrir até mais cinco lojas neste ano, afirmou nesta terça-feira o presidente-executivo da varejista de moda, Paulo Correa, reforçando que a companhia pode acelerar o ritmo de inaugurações em 2026.

"A questão física para nós ainda é muito importante", afirmou o executivo durante a Rio2C, se referindo à operação de lojas físicas. Desde o começo do ano, a companhia abriu duas unidades, assim, o total no ano pode ser de até sete novas lojas.

Em teleconferência com analistas sobre o balanço do primeiro trimestre, Correa havia dito que a previsão para esse ano era algo entre 5 e 10 lojas. Na ocasião, ele também disse que, em 2026, a C&A provavelmente vai conseguir ter um nível de expansão um pouco mais forte do que o previsto para 2025.

Nesta terça-feira, o executivo afirmou que a companhia já começou a discutir com o conselho de administração as perspectivas para 2026.

"Temos ambições importantes de aumentar esse ritmo (de novas lojas) nos próximos anos", afirmou. "Tem espaço para entrar no Brasil inteiro", acrescentou, citando que a C&A está concentrada nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo.

No primeiro trimestre, a C&A teve expansão de 10,9% na receita líquida consolidada, para R$1,6 bilhão, com crescimento de 15,5% na receita líquida de vestuário.

"Estavam todos muito preocupados com o que aconteceria, mas até agora a economia vem se mantendo forte e resiliente, com nível de emprego alto. Havia mais expectativas negativas do que se vê na realidade", disse Correa.

Em relação a potenciais reflexos do aumento de alíquotas do IOF anunciado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na semana passada, Correa disse que é preciso esperar para ver o que efetivamente acontecerá na prática.