Bruna Spínola diz que congelou óvulos aos 35; qual é a idade ideal?

O interesse pelo congelamento de óvulos está crescendo no Brasil: apenas entre 2020 e 2023, o número de mulheres que passou pelo procedimento cresceu 76%. O aumento aconteceu, sobretudo, entre pessoas com menos de 35 anos, faixa em que o avanço cravou 98%, segundo levantamento da Anvisa.

Mas será que existe idade ideal para congelar os óvulos? No quinto episódio da nova temporada do "Conexão VivaBem", apresentado por Flávia Alessandra no Canal UOL, a atriz Bruna Spínola, 38, contou que recorreu à técnica aos 35 anos.

Bruna é mãe de Malu, de 4 anos, e Júlia, de 9 meses. Antes de engravidar da caçula, ela sofreu dois abortos espontâneos —e esse foi um dos motivos pelos quais a atriz decidiu congelar seus óvulos.

"Todas as minhas gestações foram espontâneas, porém, depois que eu perdi duas vezes, decidi congelar", disse a atriz.

O segundo motivo que a levou a buscar a alternativa foi profissional. "Quando eu perdi a segunda vez, entrei em uma novela e ia ficar um ano trabalhando, e eu queria muito fazer esse trabalho. Mas também queria muito dar um irmão pra Malu", contou.

Como eu fiquei pensando 'vou ficar um ano [na novela], vou passar dos 35...', aí senti aquela pressão e decidi congelar. Bruna Spínola, atriz

Existe idade ideal para congelar os óvulos?

Os especialistas em reprodução assistida recomendam que a mulher que pretende adiar a gravidez congele seus óvulos até os 35 anos, enquanto eles são mais novos e possuem maior qualidade.

Óvulos "mais jovens", especialmente antes dos 35 anos, diminuem o risco de alterações genéticas, aborto espontâneo e problemas de saúde no feto durante a gestação.

"Com 30 anos, converse com seu ginecologista e faça exames para ver se você tem uma reserva ovariana diminuída ou se tem alguma patologia que vai interferir nessa fertilidade", recomenda a ginecologista Cristiane Coelho, que também participou do programa.

A idade é essa: com 30 anos, você começa a 'opa, vamos observar como está meu estoque de óvulos', se está caindo ou não tenho planejamento de gestação, é uma boa a gente congelar óvulo entre 30 e 35. Cristiane Coelho, ginecologista

Para a médica, congelar os óvulos nessa idade também diminui a pressão psicológica relacionada à gravidez. "Aí você para de se cobrar, e as mulheres que não têm parceiro param de ver os parceiros como apenas um futuro reprodutor".

E até quando os óvulos congelados podem ser usados?

Bruna não chegou a usar os óvulos que congelou aos 35— ela engravidou de Júlia espontaneamente: "Eles estão ali guardadinhos". Se ela quiser, no entanto, ainda pode usá-los —idealmente até os 50 anos.

De acordo com o Conselho Federal de Medicina (CFM), a mulher pode passar por procedimentos de reprodução assistida, como fertilização in vitro ou uso de óvulos congelados, até os 50.

"É totalmente possível engravidar, porque o útero não envelhece. Se você não tem uma patologia uterina, você tendo um óvulo jovem e um bom sêmen, consegue ser mãe até 50 anos", disse Cristiane.

Segundo a médica, porém, em alguns casos também é possível usar os óvulos congelados após os 50: a paciente deve ser saudável, não ter patologias uterinas e ter boa saúde cardiovascular.

Se você tem 35 anos e não tem a menor previsão de quando você vai poder ser mãe, você não pensou sobre isso, é uma boa ideia congelar seus óvulos, porque, embora você possa ser muito saudável, a questão genética você não consegue diminuir. Cristiane Coelho

Conexão VivaBem

Semanalmente, Flávia Alessandra comanda um papo sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida com convidados especiais. Novos episódios ficam disponíveis toda terça no Youtube de VivaBem e no Canal UOL — na TV, o programa é exibido às 21h30. Assista ao episódio completo com Pocah no topo da página.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play