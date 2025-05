BoJ: continuaremos a aumentar juros, dependendo das condições econômicas e de preços, diz Ueda

O governador do Banco do Japão (BoJ), Kazuo Ueda, disse nesta terça-feira (27) que o BC japonês continuará a aumentar as taxas de juros, dependendo das condições econômicas e de preços, e que a instituição precisa estar atenta ao impacto dos preços dos alimentos sobre a inflação subjacente do país.

"O Japão ainda está lutando para atingir nossa meta de inflação de 2% de forma sustentável", afirmou Ueda na conferência do Instituto de Estudos Monetários e Econômicos do BoJ.

Segundo ele, ainda há grande incerteza quanto à concretização da perspectiva do BC e tanto a atividade econômica como os preços enfrentam riscos de queda para o ano fiscal de 2025 e 2026.

*Com informações da Dow Jones Newswires