Berlim anuncia planos para tentar voltar a sediar Jogos Olímpicos em 2036 - Capital alemã quer ressignificar centenário dos Jogos de 1936 da era nazista. Proposta prevê partidas de vôlei em frente ao Portão de Brandemburgo e provas de skate em antigo aeroporto. Mas há oposição.As autoridades de Berlim apresentaram formalmente nesta terça-feira (27/05) a pré-candidatura da cidade para sediar os Jogos Olímpicos de 2036, cem anos após os Jogos de 1936, que também ocorreram na capital alemã, mas sob circunstâncias mais sinistras, quando a Alemanha era governada pelos nazistas.

A apresentação dos planos para 2036 ocorreu justamente no antigo Olympiastadion, estádio que sediou algumas das principais provas dos Jogos de 1936, incluindo os 100 e 200 metros rasos, vencidas pelo afro-americano Jesse Owens, sob o olhar do ditador Adolf Hitler.

Para 2036, Berlim está propondo uma atmosfera que não poderia ser mais diferente do aspecto militarista que marcou os jogos realizados há cem anos.

Entre as propostas estão a realização de partidas de vôlei de praia em frente ao Portão de Brandemburgo, o principal cartão-postal da capital, seguindo o modelo observado nos jogos de Paris em 2024, que sediou essas provas em frente à Torre Eiffel.

Os organizadores da pré-candidatura de Berlim também planejam provas de skate na pista do antigo aeroporto de Tempelhof, outra relíquia da era nazista que encerrou suas operações em 2008.

Outras propostas incluem usar a Ilha dos Museus como ponto de partida da maratona, e a Ponte Glienicke, entre Berlim e Potsdam, como parte do percurso para competições para ciclistas e triatletas.

As autoridades salientaram que boa parte das ideias ainda são embrionárias, mas destacaram que, dado o histórico de Berlim na realização de grandes eventos, 90% das estruturas necessárias para sediar uma nova edição dos Jogos já estariam prontas. O foco seria a renovação, e não construção de novos equipamentos. O restante poderia ser composto por estruturas temporárias.

Ao defender a pré-candidatura da capital, o prefeito de Berlim, Kai Wegner, deixou claro que a memória dos jogos de 1936 tem uma carga histórica sobre os planos.

"Independentemente de onde forem realizados, os Jogos de 2036 trarão os Jogos Olímpicos nazistas de 1936 de volta ao foco", disse Wegner. Para ele, Berlim sediar os Jogos de 2036 mostraria "uma cidade que mudou nos últimos 100 anos".

"Não defendemos mais a exclusão e o ódio. Somos uma metrópole colorida e diversificada que está aberta para o mundo", disse Wegner, destacando ainda que as autoridades da cidade não têm exclusivamente interesse em sediar os Jogos de 2036, mas que também ficaria satisfeitas com uma candidatura bem-sucedida em 2040 ou 2044.

Competição com outras cidades alemãs

Os planos de Berlim, que opera como uma cidade-estado, também incluem dividir várias das provas com os estados alemães de Brandemburgo, Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, Saxônia e Schleswig-Holstein.

Mas Berlim e os estados aliados também enfrentam competição de outras cidades alemãs que manifestaram interesse em sediar os jogos de 2036, 2040 ou 2044.

Entre elas estão Munique, que já sediou os Jogos de 1972; Hamburgo, que já ensaiou outras pré-candidaturas no passado; e uma coligação de cidades do estado alemão da Renânia do Norte-Vestfália.

Caberá à Confederação Alemã de Esportes Olímpicos (DOSB) decidir no ano que vem qual cidade será a candidata oficial da Alemanha diante do Comité Olímpico Internacional (COI). Quem passar na peneira da entidade alemã ainda terá que enfrentar uma competição que promete ser dura para a escolha final da sede de 2036. Cidades como Istambul (Turquia), Santiago (Chile), Doha (Catar) e Riad (Arábia Saudita) já manifestaram interesse em concorrer.

Oposição

Mas também é possível que Berlim e outras cidades alemãs interessadas em sediar os jogos de 2036 nem cheguem à fase final da disputa.

Todos os projetos enfrentam oposição local. Em Berlim, vários habitantes já vêm se manifestando contra a ideia de realizar os Jogos, citando preocupações com custos e impacto negativo no mercado imobiliário.

Uma iniciativa popular chamada NOlympia Berlin já anuncia planos para barrar uma candidatura, incluindo uma campanha de coleta de assinaturas para forçar um referendo sobre o tema.

Um revés por iniciativa popular não seria inédito. No passado, autoridades de cidades alemãs viram seus planos de lançar candidaturas para os Jogos frustrados após derrotas em referendos. Em 2015, a DOSB escolheu a cidade de Hamburgo como candidata para sediar os Jogos de 2024. No entanto, a iniciativa foi bloqueada pouco depois por referendo popular. O mesmo ocorreu em 2013 quando as autoridades de Munique tentaram apresentar a cidade como pré-candidata a sede dos Jogos de Inverno de 2022.

