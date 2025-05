Beatriz Haddad Maia perde em estreia em Roland-Garros; João Fonseca é esperança do Brasil

Mesmo com o apoio da torcida brasileira presente em Paris nesta terça-feira (27), a tenista Beatriz Haddad Maia não conseguiu superar a americana Hailey Baptiste na sua estreia pela chave principal feminina de Roland-Garros. A paulistana chegou a ficar na frente no placar, mas perdeu de virada por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 1/6. Com a derrota de Bia, o carioca João Fonseca concentra agora toda a esperança do Brasil no torneio de simples do Grand Slam francês.

Maria Paula Carvalho, de Roland-Garros

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia, 28 anos, (23ª do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais) estreou no torneio de Roland-Garros esta manhã pela 1ª rodada da competição contra a americana Hailey Baptiste, número 70 do mundo. As duas já haviam enfrentado uma vez no saibro parisiense, durante o Challenger de Paris em 2022, com vitória de Bia por 2 sets a 1.

Desta vez, a brasileira saiu na frente, numa partida muito equilibrada desde o início, com as duas atletas impondo um ritmo forte. Bia Haddad venceu o primeiro set, quebrando o saque da adversária no quinto game. E deixando a torcida motivada.

"Eu acho que a Bia voltou com tudo agora, depois dessa baixa que ela teve, ela está muito focada, treinou muito e acho que vai ganhar", disse em entrevista à RFI Paulo Levi, apicultor brasileiro que veio da Suíça para acompanhar o torneio.

Depois de um início de temporada difícil, com muitas derrotas, na semana passada, Bia Haddad recuperou a sua confiança no WTA 500 de Estrasburgo, onde conseguiu o seu melhor resultado, ao chegar até as semifinais.

Mas depois de vencer o primeiro set esta manhã, não foi nada fácil para a brasileira. Baptiste não parecia disposta a entregar o jogo e chegou a abrir 5 games de vantagem no segundo set. Bia tentou buscar, mas a americana venceu a segunda etapa, levando a partida para o terceiro e decisivo set.

"Quando dizemos que as coisas pareciam estar encaminhadas, sabemos que no tênis isso não existe. Tudo muda muito rápido", explicou a jogadora brasileira após a partida. "São pequenos pontos que fizeram a diferença no primeiro e no segundo set. Ela aproveitou melhor as oportunidades, ela não tinha nada a perder, saca muito bem", observou.

Hailey continuou pressionando no terceiro set. Fez duas quebras, abriu 4 a 0, preocupando a torcida brasileira que gritava: "Vamos Bia" e "eu acredito". Haddad tentou reagir, venceu 2 games e teve chance de quebra no sexto game, mas Baptiste foi mais constante. Bia perdeu a chance de avançar no torneio, após 2h17min de partida, na quadra 7 do complexo do Aberto da França.

"A Bia começou bem, mas acho que tem muito mérito da Hailey que jogou muito bem, muito agressiva, uma pena", avaliou o torcedor Éder Emanuel Barbosa, treinador de tênis que veio de São José do Rio Preto, São Paulo. "Agora vamos torcer pelo João", completou.

Bia ainda vai disputar o torneio de duplas em Roland-Garros ao lado da alemã Laura Siegmund. "Eu ainda não virei a página, agora tenho que cuidar do meu corpo, refletir sobre a derrota para ver o que eu posso melhorar, mas o aprendizado imediato é que posso ser mais agressiva", avaliou a tenista em entrevista coletiva.

Depois de chegar à semi-final de Roland-Garros em 2023 e de ter sido eliminada na primeira rodada no ano passado, Bia Haddad diz que ainda sonha em voltar a disputar o Grand Slam francês. "Roland-Garros segue sendo o torneio mais especial para todos os brasileiros, onde a gente tem grandes memórias com o Guga [Kuerten] e eu já passei muitos momentos especiais aqui. Eu sempre vou procurar voltar mais forte e desfrutar", concluiu.

Expectativa para a estreia de João Fonseca

Com apenas 18 anos, João Fonseca estreia como profissional em Roland-Garros nesta terça-feira, enfrentando um adversário de peso: o polonês Hubert Hurkacz, atual 28º do ranking mundial e vice-campeão do ATP 250 de Genebra.

O carioca ocupa a 65ª posição e é visto como uma das principais revelações do tênis internacional.