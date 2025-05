BC manterá Selic em 14,75% até fim do 1º tri de 2026 apesar de mercado ver cortes, diz Morgan Stanley

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco Central encerrou o atual ciclo de elevações da Selic com a taxa básica em 14,75% ao ano, mas tende a iniciar um novo período de cortes apenas no fim do primeiro trimestre do ano que vem, embora o mercado esteja precificando reduções antes disso, afirmou Ana Madeira, economista-chefe do Morgan Stanley.

Em entrevista à Reuters, Madeira defendeu que as mensagens mais recentes dos dirigentes do BC deixam claro a intenção de manter a Selic no "higher for longer" (mais alto por mais tempo), ainda que o mercado não esteja comprando totalmente a ideia.

"O ponto em que eles (dirigentes do BC) estão 'hawk' é no 'higher for longer', mas o mercado não está querendo ler isso. O mercado quer cortes antes do final do ano e, de fato, está muito caro para o BC conseguir vender o 'higher for longer'", avaliou.

"O BC precisaria dar mais uma alta de 25 pontos-base para o mercado começar a comprar a ideia de que ele vai manter a Selic alta por período prolongado mesmo, mas não acho que eles têm intenção de dar novo aumento", acrescentou.

A curva de juros precifica atualmente manutenção da Selic em 14,75% em junho e probabilidade praticamente dividida entre corte de 25 pontos-base e manutenção da taxa em dezembro deste ano. Depois disso, há chance majoritária de corte de 25 pontos-base já na primeira reunião de política monetária de 2026, no início do primeiro trimestre.

Já o relatório Focus indica que a mediana das projeções dos economistas consultados pelo Banco Central aponta para um primeiro corte de 25 pontos-base da Selic na primeira reunião de política monetária de 2026.

A precificação refletida pela curva é resultado da ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC, divulgada há duas semanas, e de declarações de diretores e do presidente da autarquia, Gabriel Galípolo.

Na mais recente delas, na última sexta-feira, Galípolo defendeu que o BC não faça movimentos bruscos na política monetária e pregou cautela na condução dos juros.

"O que a cautela quer dizer é que, dado o estágio que nós estamos na política monetária e dada a incerteza, o Banco Central não deveria fazer movimentos bruscos", disse o presidente do BC.

Para Madeira, as mensagens indicam que o BC não cortará a Selic antes de 2026.

"É alguma coisa por mais tempo do que o usual do que em outros ciclos", avaliou a economista-chefe do Morgan Stanley. "Então, isso não é cortar no final deste ano."

A expectativa do Morgan Stanley para o início de ciclo de cortes está ligada em parte ao otimismo em relação à atividade econômica no Brasil. A instituição projeta alta de 2,3% para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2025 -- próximo do consenso do mercado --, mas vê chances de resultado ainda maior.

"Os dados do mercado de trabalho estão fortes, o desemprego está baixo. Então, quanto este consumo privado consegue desacelerar?", comentou Madeira.

Neste cenário, a visão do Morgan Stanley é de que a inflação não dará espaço para cortes da Selic tão rapidamente. A instituição projeta inflação de 5,6% em 2025 e de 4,4% em 2026 -- em ambos os casos bem acima do centro da meta perseguida pelo BC, de 3%.

Como a margem de tolerância para a meta é de 1,5 ponto-percentual (inflação até 4,5%), a projeção do Morgan Stanley para 2025 está bem acima deste teto e para 2026 está próxima do limite.