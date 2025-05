Autoridades combatem explosão em fábrica de produtos químicos na China

PEQUIM (Reuters) - Uma grande explosão e um incêndio em uma fábrica de produtos químicos na província de Shandong, no leste da China, lançaram densas nuvens de fumaça no céu, nesta terça-feira, enquanto as autoridades se apressavam para encontrar a causa.

As autoridades não divulgaram imediatamente informações sobre quaisquer vítimas.

Um hospital local disse ao The Paper, um meio de comunicação estatal, que estava tratando de pessoas feridas na explosão, mas se recusou a divulgar mais detalhes.

Mais de 200 socorristas responderam à explosão que abalou parte de uma fábrica de produtos químicos operada pela Shandong Youdao Chemical na cidade de Weifang, pouco antes do meio-dia.

Vídeos que circularam nas plataformas de rede social chinesas, incluindo Douyin, e verificados pela Reuters, mostraram fumaça laranja e preta subindo ao céu.

Um dos vídeos mostrava que as janelas de edifícios próximos foram arrancadas de suas dobradiças pela explosão.

As autoridades governamentais pediram que as equipes contivessem rapidamente o incêndio e confirmassem o número de vítimas em uma declaração emitida pela autoridade de resposta a emergências da China na tarde de terça-feira.

Um vídeo de drone postado pelo The Beijing News, uma publicação do governo, mostrou fumaça saindo da fábrica de produtos químicos e de uma segunda instalação não identificada nas proximidades.

Os mapas do Baidu mostram outras empresas de manufatura próximas à fábrica da Youdao, incluindo uma empresa têxtil, uma empresa de maquinário e uma empresa que produz materiais de revestimento industrial.

O Departamento de Meio Ambiente Ecológico de Weifang enviou uma equipe para testar o local da explosão, mas disse que ainda não havia resultados disponíveis. A agência aconselhou os residentes próximos a usarem máscaras faciais enquanto isso, informou o The Beijing News.

A Shandong Youdao Chemical é de propriedade do Himile Group, que também é dono da Himile Mechanical, cujas ações fecharam em queda de quase 3,6% na terça-feira.

Explosões em fábricas de produtos químicos na China nos últimos anos incluíram uma na região de Ningxia em 2024 e outra na província de Jiangxi em 2023.

Duas grandes explosões em depósitos contendo produtos químicos perigosos e inflamáveis na cidade portuária chinesa de Tianjin em 2015 mataram mais de 170 pessoas e feriram outras 700. Esse incidente levou o governo a endurecer as leis que abrangem o armazenamento de produtos químicos.

Em 2015, uma explosão em outra fábrica de produtos químicos em Shandong matou 13 pessoas.

(Reportagem de Joe Cash, Ethan Wang, Yukun Zhang, Xiuhao Chen e Shi Bu em Pequim e Farah Master em Hong Kong)