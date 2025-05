Autor do atropelamento de Liverpool suspeito de dirigir sob efeito de drogas

O homem de 53 anos preso após atropelar uma multidão em Liverpool na segunda-feira continua detido por "tentativa de assassinato" e "condução sob efeito de drogas", anunciou a polícia nesta terça-feira (27).

A mesma fonte acrescentou que onze pessoas continuam hospitalizadas, das 27 inicialmente internadas, em uma tragédia que deixou 65 feridos no total, enquanto o Liverpool FC celebrava o seu recente título da liga inglesa de futebol, no centro da cidade.

As onze vítimas "permanecem todas em condições estáveis e parecem estar se recuperando bem", disse a policial do condado de Merseyside, Jenny Sims, em coletiva de imprensa.

Um relatório inicial na manhã desta terça-feira estimou quatro feridos em estado grave.

A tragédia ocorreu depois que o motorista seguiu uma ambulância que abria caminho pela multidão, em momento em que havia centenas de milhares de pessoas reunidas na cidade.

Enquanto os feridos se recuperam e os investigadores continuam seu trabalho, as mensagens de apoio às vítimas continuam chegando.

O rei Charles III, em visita ao Canadá, disse em um comunicado que estava "chocado" e "triste" com a tragédia.

"É realmente devastador ver que o que deveria ter sido uma celebração alegre para tantos pode terminar em circunstâncias tão angustiantes", disse o monarca de 76 anos.

Seu filho mais velho, o príncipe William, herdeiro do trono, e sua esposa, Kate Middleton, também disseram estar "profundamente tristes com as cenas em Liverpool".

"Nossos pensamentos estão com aqueles que ficaram feridos", disse o príncipe, que é patrono da federação inglesa de futebol e torcedor do Aston Villa.

- "Desfile arruinado" -

Desolados, os torcedores se reuniram na cidade do noroeste da Inglaterra no dia seguinte à tragédia, especialmente em frente ao estádio de Anfield.

"O desfile foi completamente arruinado", disse Adrian Chan, um turista de 35 anos de Singapura, à AFP. Ele contou que veio a Liverpool para "compartilhar a alegria" do dia de comemoração do clube.

Michael Skabara, dono de um bar na Polônia e torcedor do Liverpool há 20 anos, que fazia sua primeira visita ao estádio, também expressou sua tristeza.

"Depois do que aconteceu ontem, vou a um jogo o mais rápido possível. A vida é muito curta", declarou.

Apesar da chuva torrencial, centenas de milhares de pessoas se reuniram nas ruas da cidade na segunda-feira para comemorar o título do Liverpool na Premier League, após a 38ª e última rodada do campeonato no domingo.

Quando o desfile estava prestes a terminar, um veículo avançou sobre a multidão.

As forças armadas descreveram o ataque como um incidente "isolado" que "não está sendo tratado como um ato terrorista".

As emoções estão à flor da pele no mundo do futebol. Vários clubes rivais do Liverpool, incluindo Manchester United, Manchester City e Everton, expressaram sua solidariedade às vítimas, e o presidente da Fifa, Gianni Infantino, também expressou suas "orações por todos os afetados".

- Reação de Starmer -

"As cenas em Liverpool são terríveis ? meus pensamentos estão com os feridos ou afetados", escreveu o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, na rede social X.

Ele agradeceu aos serviços de emergência pela resposta rápida. "Todo o país está com Liverpool", acrescentou.

O egípcio Mohamed Salah e o holandês Virgil van Dijk, principais jogadores do Liverpool FC, lideraram as celebrações junto com o restante dos jogadores do elenco do clube em um desfile em ônibus panorâmico, que passou pelo local pouco antes de ocorrer o atropelamento.

O ônibus demorou quase quatro horas para percorrer os 16 quilômetros do trajeto.

O Liverpool conquistou seu 20º título da liga inglesa há quase um mês, quando ainda restavam quatro rodadas para serem disputadas.

O troféu, no entanto, foi entregue ao clube no domingo, após a última rodada, na qual empatou (1 a 1) em seu estádio, Anfield, com o Crystal Palace.

Em 2020, quando o Liverpool venceu sua Premier League anterior, não houve desfile devido à pandemia de covid, por isso a cerimônia de segunda-feira foi a primeira vez em 35 anos que os torcedores dos 'Reds' puderam comemorar juntos um título do campeonato inglês.

bur-psr/zm/fp/jc/aa/dd

© Agence France-Presse