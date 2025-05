Arábia Saudita anuncia que peregrinação a Meca começará em 4 de junho

A Arábia Saudita anunciou, nesta terça-feira (27), que o haje começará em 4 de junho, depois que os observatórios astronômicos avistaram a lua crescente, que marca o início do mês em que ocorre a peregrinação anual dos muçulmanos a Meca.

A data foi anunciada pelo Tribunal Supremo em um comunicado publicado pela agência oficial de notícias saudita (SPA).

O Haje a Meca é um dos cinco pilares do islã e todo muçulmano que disponha dos meios necessários deve realizá-lo pelo menos uma vez na vida.

Nos últimos anos, o calendário lunar do islã tem feito com que esse rito coincida com o verão sufocante na Arábia Saudita.

Só no ano passado, mais de 1,8 milhão de muçulmanos participaram da peregrinação, durante a qual as temperaturas atingiram 51,8 ºC. Segundo as autoridades, 1.300 fiéis morreram por conta do calor.

