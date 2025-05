Aneel dá aval a prorrogações antecipadas de contratos de 4 distribuidoras de energia

SÃO PAULO (Reuters) - A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu nesta terça-feira recomendar ao governo as prorrogações antecipadas dos contratos de quatro distribuidoras de energia elétrica, depois de avaliar que as empresas cumprem com requisitos para manter seus negócios por mais 30 anos.

O órgão regulador analisou e recomendou ao Ministério de Minas e Energia as renovação contratuais das distribuidoras Neoenergia Pernambuco, CPFL Piratininga, Equatorial Maranhão e EDP São Paulo.

Segundo a análise técnica, as quatro concessionárias, que juntas atendem a mais de 10 milhões de consumidores, cumpriram os critérios técnicos de fornecimento de energia FEC, que mede a frequência de interrupções de energia por consumidor, e DEC, que mede a duração das interrupções.

As empresas também foram aprovadas do ponto de vista de gestão econômico-financeira, atestando sua capacidade de honrar compromissos financeiros de forma sustentável, além de terem comprovado regularidade fiscal, trabalhista e setorial.

(Por Letícia Fucuchima)