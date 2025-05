Alta externa e IPCA-15 menor que o previsto animam Ibovespa, que vai a 140 mil pontos

A alta nos índices de ações do ocidente estimula o Ibovespa na sessão desta terça-feira, 27. Além disso, a leitura benigna do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) impulsiona papéis mais sensíveis ao ciclo de econômico e consequentemente o principal indicador da B3. Os juros futuros e o dólar à vista cedem nesta manhã.

"A nossa dinâmica é interna, com o resultado do IPCA-15 bem razoável", diz Felipe Moura, analista da Finacap.

Na volta do feriado de Memorial Day, na segunda-feira, hoje as bolsas americanas sobem em reflexo à decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no domingo, de adiar a aplicação de tarifa de 50% a produtos da União Europeia até 9 de julho. "Trump recuando é bom para o mundo todo", diz Moura, da Finacap.

No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o IPCA-15 desacelerou alta a 0,36% em maio, após avanço de 0,43% em abril. O resultado ficou perto do piso das projeções, de 0,35%. Em 12 meses, a taxa arrefeceu para 5,40%, de 5,495 - mesmo nível da mediana das expectativas.

Segundo a economista-chefe da CM Capital, Carla Argenta, a característica do IPCA-15 traz elementos novos e positivos para o cenário inflacionário. Por um lado, cita a manutenção do comportamento inflacionário benéfico dos bens duráveis, assim como o arrefecimento paulatino dos serviços subjacentes. Isso, avalia em nota, reforça a mensagem expressa na última decisão de política monetária de que é necessário acompanhar a maturação do ciclo de aperto dos juros antes de tomar novas decisões.

"Por outro, o nível inflacionário segue demasiadamente elevado e caminha para a consolidação da inflação acumulada em 12 meses muito acima da meta e de seus limites inferiores e superiores, reforçando o caráter de cautela com os dados de alta frequência", pondera Carla Argenta.

No âmbito corporativo brasileiro, destaque à confirmação pela Petrobras de que está considerando uma emissão de debêntures incentivadas no valor de cerca de R$ 3 bilhões. As ações sobem entre 0,70% (PN) e 1,05% (ON), apesar do petróleo em baixa. Já o Carrefour Brasil informou que o próximo dia 30 de maio será o último dia de negociação das ações de emissão da empresa (CRFB3) na B3. As ações cedem 0,12%.

Já Vale cai 0,30%. Hoje o minério de ferro fechou com queda de 1,76% em Dalian, na China. Mas os papíes de outros papéis ligados a commodities metálicas sobem até 3,55% (Usiminas PNA). As ações de bancos também avançam. Só oito ações cedem, de um total de 87.

Às 11h25, o Ibovespa subia 1,57%, na máxima aos 140.299,63 pontos, ante mínima de abertura em 138.136,49 pontos.