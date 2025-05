Ações da China fecham em baixa pressionadas por mineradoras de ouro e automóveis

XANGAI (Reuters) - As ações da China encerraram em baixa nesta terça-feira, com as perdas nos setores automotivo e de mineração de ouro superando os ganhos nas ações do setor de saúde.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,18%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,54%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,43%.

As montadoras chinesas ampliaram suas perdas nesta terça-feira, depois que a Reuters informou que o Ministério do Comércio do país se reunirá com órgãos do setor e montadoras, incluindo a BYD e a Dongfeng Motor, para discutir a tendência de vendas de "carros usados" que nunca foram dirigidos.

O Índice Automobilístico onshore caiu mais de 1%. As ações da BYD, listadas em Shenzhen, tiveram queda de 2,3%, depois de terem caído 6% na segunda-feira.

Os holofotes estarão voltados para o setor automotivo esta semana, depois que a concorrência de preços se intensificou entre os fabricantes de carros elétricos e um executivo alertou que o setor está em mau estado.

Também pesaram as ações de empresas do segmento de metais não ferrosos, que perderam quase 2%. As ações da Zijin Mining, listadas onshore, caíram 3,7% depois que a empresa divulgou que pretendia separar suas minas de ouro no exterior em uma listagem separada em Hong Kong.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,51%, a 37.724 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,43%, a 23.381 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,18%, a 3.340 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,54%, a 3.839 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,27%, a 2.637 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,93%, a 21.336 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,53%, a 3.896 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,56%, a 8.407 pontos.