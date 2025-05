Acidificante da Lola acaba com as pontas duplas e "desmaia" o cabelo

Os acidificantes estão em alta e há muitas opções no mercado. Como os de marcas internacionais são caros, resolvi testar um nacional e que promete um bom efeito nos fios. Foi recomendo este da Lola, que é indicado para quem está com o fio fraco ou mais "ralinho".

Esse cosmético funciona como uma reconstrução e deve ser usado por algumas semanas, pelo menos uma vez a cada lavagem ou até duas dependendo de quão danificado o cabelo está. Ele age um pouco de dentro para fora, devolvendo a hidratação e até umidade dos fios.

O produto é indicado para fechar a "cutícula" do fio e ainda ajuda a prevenir a queda capilar. A seguir, veja minhas considerações.

O que eu gostei

Textura. O produto não pesa no cabelo e dá um ar mais alinhado. Ele deixa os fios mais leves e soltos.

Hidratação. Realmente hidrata o cabelo e você já vê resultado na primeira aplicação. As pontas não ficam com aspecto fino e opacas. Ele dá aquela impressão de cabelo "desmaiado".

Rendimento. Não precisa aplicar tanto para o produto render. Basta colocar só um pouco, o equivalente a uma moeda de R$ 1, e massagear os fios para deixar os fios hidratados, principalmente nas pontas. Você pode fazer isso em cada lado do cabelo.

Preço. É um dos mais em conta no mercado e não pesa tanto no bolso. Ele dura mais de um mês, até dois facilmente, então compensa muito.

Ingredientes naturais. O grande diferencial dele, na minha opinião, é que possui muitos produtos naturais como Barbatimão, Baicapil e Niacinamida. Ultimamente tenho preferido produtos veganos e naturais, o que ajudou muito na hora da escolha.

Ponto de atenção

É preciso ter paciência para ver resultados. Dependendo de quão danificado estiver o cabelo, a aplicação do produto precisará ser feita com mais frequência.

Às vezes, o resultado muda de pessoa para pessoa. Em alguns casos, os efeitos podem ser vistos logo na primeira semana. Já em outros, principalmente quando a pessoa utiliza muitos produtos químicos, a recuperação pode demorar algumas semanas ou meses.

O que mudou para mim

Acredito que um dos principais pontos foi não precisar gastar muito dinheiro para ter um cabelo mais hidratado e bonito. Por fazer alguns processos químicos, minhas pontas sempre acabam afinando com um tempo e ficando mais frágeis. Dessa forma, usando ele e segundo um cronograma capilar, vi muito resultado.

O acidificante acaba melhorando o aspecto poroso e devolvendo a água do cabelo, além de auxiliar no fechamento da cutícula. Por ter em sua composição produtos naturais, acredito que também é uma das melhores formas de hidratar os fios.

Quem pode gostar

Acredito que mulheres que estejam com o cabelo muito poroso, principalmente devido aos efeitos de processos químicos, como tintura e progressiva.

Para quem não pode ou não quer gastar muito indo ao salão, esse tipo de produto também pode ajudar na reconstrução capilar. Ideal para quem quer ter efeito profissional em casa, e ainda economizar.

