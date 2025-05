A nova lei que limita o acesso à cidadania italiana pode cair?

Colaboração com o UOL, no Rio de Janeiro

O novo decreto que limita o acesso à cidadania italiana para descendentes que tenham nascido no exterior pode ser derrubado. É o que afirmam especialistas do setor em contato com o UOL.

O que aconteceu

Com as novas regras, só terão cidadania italiana por direito de sangue indivíduos com até duas gerações nascidas fora da Itália — pais e avôs. No entanto, a determinação já enfrenta forte oposição nacional e internacional.

"Elas (novas leis) são consideradas por muitos como injusta e possivelmente inconstitucional, por cortar o direito de milhões de descendentes legítimos", explica Eduardo Velloso, CEO Grupo Trastevere Cidadania.

Ao UOL, Velloso disse ainda que dois caminhos estão sendo tomados para reverter a decisão nos próximos meses. São ele as ações impetradas por juristas italianos contra uma possível violação de direitos adquiridos e um referendo popular marcado para junho de 2025.

O advogado César Fernandes acredita que a lei pode criar até mesmo desigualdades entre filhos de um mesmo cidadão italiano, dependendo de onde ele/ela residia na época do nascimento.

"É um direto constitucional que está sendo rasgado. Eu como descendente tenho propriedade para falar. A legislação não pode e deve retroagir. Esperamos que tudo seja resolvido logo e com os processos corretos", finalizou .

Caso mantido, o decreto deve impactar milhares de brasileiros descendentes de italianos que chegaram ao Brasil entre o fim do século 19 e o início do século 20. Seguindo a nova lei, bisnetos, trinetos e gerações mais distantes vão perdem o direito à cidadania.