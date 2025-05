Zamp diz que Mubadala avalia OPA para fechar capital

SÃO PAULO (Reuters) - A Zamp anunciou no final do domingo que sua controladora, Mubadala Capital, avalia a "possibilidade" de fazer uma oferta pública de aquisição (OPA) das ações da companhia para fechar o capital da franqueadora de redes de fast food.

A Zamp afirmou que a Mubadala informou que se decidir ir adiante com o plano, estima um preço justo para a empresa entre R$3,30 e R$3,50 por ação.

A ação da Zamp encerrou a sexta-feira cotada a R$3,59. A máxima do papel no ano foi R$3,94, com a mínima chegando a R$2,09, segundo dados da LSEG.

(Por Alberto Alerigi Jr.)