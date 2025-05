Xabi Alonso é apresentado oficialmente como novo técnico do Real Madrid

O Real Madrid apresentou oficialmente como seu novo técnico o espanhol Xabi Alonso, que concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira (26).

"Temos certeza de que podemos conseguir coisas importantes, dignas do Real Madrid e das Copas da Europa", afirmou Alonso depois de assinar um contrato de três anos com o clube.

Depois, o treinador de 43 anos posou com a camisa merengue, que defendeu nos tempos de jogador.

Até então à frente do Bayer Leverkusen, com o qual foi campeão da Bundesliga e da Copa da Alemanha em 2024, Alonso também falou sobre seu antecessor no Real Madrid, o italiano Carlo Ancelotti, que assumiu a Seleção Brasileira.

"Antes de começar a falar da nova etapa, não quero deixar de falar da etapa que se encerrou. Carlo foi meu treinador, uma grande pessoa e uma grande influência", declarou.

"Sem sua maestria, eu provavelmente não estaria aqui. Assumo e continuo seu legado com muita honra e orgulho. Espero corresponder às expectativas e levar o clube a todos os lugares que acreditamos que podemos chegar", acrescentou Alonso.

Antes, o presidente do clube, Florentino Pérez, falou sobre o novo comandante merengue: "Chega um novo treinador, que já é um dos melhores do mundo e que representa perfeitamente o que é o Real Madrid, porque já sabe o que esse escudo e essa camisa representam".

Sobre como a equipe vai jogar, Alonso destacou que o futebol exige ser flexível e dinâmico.

"É preciso saber mexer as peças. Tenho uma ideia de como queremos jogar, mas o sistema pode mudar", afirmou o treinador.

- Emoção e energia -

"Quero que o time passe emoção, energia, jogue de maneira ambiciosa e se conecte com a torcida. A simbiose que buscamos é fundamental para que a etapa comece bem. Gosto de melhorar o potencial de cada um para encaixar as peças", acrescentou o ex-meio-campista.

Perguntado sobre se tem um plano para que Vinícius Júnior e Kylian Mbappé joguem juntos, Alonso se limitou a dizer que tem sorte de ter jogadores desse nível.

"Não só Kylian e Vinícius, mas também outros tantos. São diferenciados, fazem a diferença e temos que tirar tudo o que eles têm. Tenho ideias. Ainda falta tempo até estarmos com eles", ressaltou.

"Mas, para mim, é muito importante passar o que queremos. São jogadores de alto nível e esse é o meu dever", continuou.

Quanto ao ataque, o treinador indicou que quer que seus jogadores joguem onde se sentem mais confortáveis, onde possam demonstrar suas qualidades físicas, táticas e mentais.

Alonso também elogiou Rodrygo: "É jogador do Real Madrid e conversarei com todos os jogadores do Real Madrid. Eles merecem, e nós precisamos. Rodrygo é um jogador espetacular e precisamos dele".

Já sobre a defesa, que causou muitas dores de cabeça na temporada devido às inúmeras lesões, o treinador revelou que quer construir um time equilibrado.

"Todos nós precisamos saber como queremos fazer as coisas. Isso nos dará uma estabilidade que fará as qualidades individuais se sobressaírem", afirmou, antes de destacar: "Preciso de proximidade com os jogadores. Preciso dessa conexão para sentir como a equipe está e o que cada jogador precisa".

O primeiro desafio de Xabi Alonso será o novo Mundial de Clubes (14 junho - 13 julho), que será disputado nos Estados Unidos.

