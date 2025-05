Vulcão no Havaí 'dá show' com lavas de até 300 m de altura; veja vídeo

As lavas do vulcão Kilauea, no Havaí, chegaram a 300 metros de altura ontem. Imagens feitas pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos mostram o espetáculo da natureza.

O que aconteceu

Estrutura geológica apresentou ontem seu 23º episódio da erupção atual. Altos fluxos de lavas começaram por volta das 16h15 locais (23h15 de Brasília). O episódio durou pouco mais de seis horas.

Serviço Geológico dos EUA informou que lavas atingiram 300 metros de altura. Para efeito de comparação, a torre Eiffel tem 312 metros de altura.

Fenômeno é transmitido ao vivo no YouTube. O órgão se utiliza de três câmeras ao redor do vulcão para monitorar sua atividade.

Erupções do Kilaue são espetáculos, mas têm riscos

Em erupção intermitente desde 23 de dezembro de 2024, Kilaue é o vulcão efusivo mais ativo do mundo. A estrutura geológica, localizada no Parque Nacional dos Vulcões do Havaí, tem lava fluida, que escoa com facilidade e não costuma provocar grandes explosões.

Vulcão é ponto turístico. Região tem uma série de hotéis e decks de observação.

Além do Kilauea, o Havaí tem outros cinco vulcões ativos. O Mauna Loa, que é considerado o maior do mundo, é um deles.

Erupções vulcânicas carregam altos níveis de dióxido de carbono e dióxido de enxofre, potencialmente perigosos para a saúde. Além de problemas respiratórios, o Centro Geológico norte-americano alerta para riscos como irritação na pele e nos olhos, causados por fragmentos expelidos pelo vulcão.