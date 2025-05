Vulcão Kilauea, no Havaí, lança jatos de lava espetaculares

Jatos de lava de até 300 metros de altura: imagens espetaculares do vulcão Kilauea no Havaí, em erupção desde o final de dezembro, foram difundidas no domingo (25) à noite pelo Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O vulcão, um dos mais ativos do mundo, experimentou uma gama de episódios como este desde o dia 23 de dezembro, quando voltou a entrar em erupção.

O Observatório de Vulcões do Havaí do USGS disse que o episódio atual, o 23° desde que o vulcão se reativou há cinco meses, começou às 16H15 no domingo (23H15 de Brasília) na abertura norte de Halema'uma'u, uma cratera do Kilauea.

O instituto faz transmissões ao vivo no YouTube, registradas por três câmeras ao redor do vulcão.

"A maioria dos episódios de jatos de lava desde 23 de dezembro duraram um dia ou menos, com pausas de vários dias entre os episódios", disse o USGS.

Estas erupções são acompanhadas de níveis elevados de dióxido de carbono e dióxido de enxofre, potencialmente perigosos para a saúde, advertiu.

O Kilauea está em erupção de maneira quase contínua desde 1983. Ele faz parte dos seis vulcões ativos no Havaí, incluindo o Mauna Loa, o maior do mundo.

Ainda que Kilaue seja menor, é o vulcão mais ativo e atrai muitos turistas devido às suas impressionantes erupções de lava.

