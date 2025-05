Volvo Cars vai demitir 3.000 em reestruturação

ESTOCOLMO (Reuters) - A Volvo Cars anunciou nesta segunda-feira que cortará 3.000 empregos, em sua maioria de funcionários corporativos, como parte de uma reestruturação anunciada no mês passado, à medida que enfrenta desaceleração na demanda de veículos elétricos e incertezas comerciais.

A Volvo Cars, que é controlada pela chinesa Geely Holding, divulgou em 29 de abril um programa para reduzir custos em 18 bilhões de coroas suecas (US$1,9 bilhão) e frear investimentos, alertando que demissões em massa eram inevitáveis.

No primeiro trimestre, a montadora tinha 43.500 funcionários em tempo integral.

A Volvo Cars disse em comunicado que as reduções afetarão principalmente posições baseadas em escritórios na Suécia e representam cerca de 15% do total da força de trabalho corporativa da empresa no mundo.

"A indústria automotiva está no meio de um período desafiador. Para lidar com isso, precisamos melhorar nossa geração de fluxo de caixa e reduzir estruturalmente nossos custos", disse o presidente-executivo, Hakan Samuelsson.

Na sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou impor tarifa de 50% sobre as importações da União Europeia a partir de 1º de junho, mas na segunda-feira ele recuou em relação a essa data, restabelecendo o prazo de 9 de julho para permitir negociações entre Washington e Bruxelas.

(Por Anna Ringstrom)